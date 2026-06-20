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Video giao thông

Clip: Taxi húc đuôi xe tải rồi cùng lao xuống ruộng

TPO - Chiếc taxi màu xanh phóng tốc độ cao đâm thẳng vào đuôi xe tải đang lưu thông phía trước, sau đó cả hai phương tiện lao xuống ruộng bên đường.

Lê Tuấn

Vụ tai nạn xảy ra tại Hải Phòng hôm 19/6.

Theo hình ảnh từ camera hành trình của xe ô tô đi sau, chiếc taxi đi qua ngã tư với tốc độ rất nhanh rồi đâm vào đuôi một chiếc xe tải phía trước. Cú va chạm mạnh hất văng xe tải khỏi mặt đường, đồng thời kéo theo chiếc taxi lao xuống ruộng.

Người dân xung quanh sau đó tiếp cận hiện trường để hỗ trợ những người trên hai xe. Hiện chưa rõ tình trạng của các nạn nhân.

Từ vụ việc, giới chuyên gia khuyến cáo tài xế cần đặc biệt giảm tốc độ khi tiếp cận nút giao và phải duy trì khoảng cách an toàn.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông có thể bị xử phạt từ 20-22 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

#taxi #xe tải #ô tô xuống ruộng #đâm ô tô #tai nạn #video giao thông

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