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Phó Thủ tướng: Thay đổi tư duy từ 'phân lô bán nền' sang chung cư, nhà ở cao tầng

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý thúc đẩy mô hình phát triển đô thị và nhà ở theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó cần từng bước thay đổi tư duy phát triển từ "phân lô bán nền" sang mô hình các khu nhà ở cao tầng, chung cư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.

Bám sát thực tiễn, yêu cầu phát triển mới

Sáng 22/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, Bộ NN&MT cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, bộ đã tổ chức lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Đến nay, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã được hoàn thiện và trình Hội đồng thẩm định xem xét, cho ý kiến.

Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống quy hoạch từ Trung ương đến địa phương; phân bổ nguồn lực đất đai hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; công tác quản lý, sử dụng đất phải được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và tham nhũng…

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Việc điều chỉnh quy hoạch cần được thống nhất cao, thực hiện trước một bước để làm cơ sở cho việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách và sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng quy hoạch, ông Hồ Quốc Dũng cho rằng, quy hoạch lần này phải bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển mới của đất nước và các căn cứ chính trị, pháp lý hiện hành.

Quy hoạch cần có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, bảo đảm tính thống nhất về không gian phát triển giữa các vùng, địa phương; đồng thời phải trở thành công cụ quan trọng để nhận diện, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước trong những thập niên tới.

Từ "phân lô bán nền" sang nhà ở cao tầng

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý tình trạng "quy hoạch treo", quy hoạch kéo dài nhưng không có khả năng triển khai trong thực tế. Đây là bất cập cần được khắc phục triệt để bởi không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân mà còn gây lãng phí rất lớn nguồn lực đất đai.

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Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng. Ảnh: VGP

Theo ông, một số dự báo trong quy hoạch thời gian qua chưa sát thực tiễn, dẫn tới tình trạng nhu cầu sử dụng đất được tính toán cao nhưng tỷ lệ thực hiện thấp. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch lần này phải dựa trên cơ sở khoa học, đánh giá chính xác nhu cầu và khả năng khai thác, sử dụng đất, tránh tình trạng giữ đất nhưng không đưa vào sử dụng hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu quan tâm phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy mô hình phát triển đô thị và nhà ở theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Cần từng bước thay đổi tư duy phát triển từ "phân lô bán nền" sang mô hình các khu nhà ở cao tầng, chung cư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.

Đặc biệt, ông Hồ Quốc Dũng đề nghị nghiên cứu cơ chế điều hành linh hoạt giữa Trung ương và địa phương trong phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất. Hằng năm cần tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của từng địa phương để có cơ sở điều chỉnh, điều chuyển chỉ tiêu phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế, bảo đảm nguồn lực đất đai được sử dụng hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&MT phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý và chất lượng nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Luân Dũng
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