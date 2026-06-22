Cháy rừng kéo sang ngày thứ hai, Nghệ An dốc toàn lực khống chế 'giặc lửa'

TPO - Đám cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) kéo sang ngày thứ hai trong điều kiện nắng nóng, gió lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.