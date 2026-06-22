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Xã hội

Cháy rừng kéo sang ngày thứ hai, Nghệ An dốc toàn lực khống chế 'giặc lửa'

Thu Hiền

TPO - Đám cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) kéo sang ngày thứ hai trong điều kiện nắng nóng, gió lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

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Đến chiều 22/6, vụ cháy rừng﻿ tại xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) vẫn đang diễn biến phức tạp.
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Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tăng cường thêm hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng tham gia chữa cháy, khoanh vùng, ngăn đám cháy lan rộng. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng tăng cường gần 100 cán bộ, chiến sĩ mở rộng các đường băng cản lửa, ngăn cháy lan sang những khu vực rừng lân cận.
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Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 21/6, tại khoảnh 2, khoảnh 3, tiểu khu 1019A thuộc khu vực xóm 2, xã Thiên Nhẫn xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp. Khu vực cháy chủ yếu là rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An, UBND xã Thiên Nhẫn và các hộ dân quản lý.
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Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng kích hoạt phương án chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng nòng cốt, gồm: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân thường trực, dân quân tự vệ, lực lượng an ninh cơ sở cùng các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân tham gia chữa cháy. Các lực lượng hỗ trợ của tỉnh cũng được huy động kịp thời để phối hợp ứng cứu.
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Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã có mặt tại hiện trường, chia thành nhiều mũi triển khai các phương án chữa cháy. Các lực lượng sử dụng máy thổi gió, dao phát và các phương tiện chuyên dụng để phát dọn thực bì, mở đường băng cản lửa, khoanh vùng khu vực cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan rộng sang các diện tích rừng lân cận và khu dân cư.
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Đến sáng 22/6, đám cháy cơ bản đã được khống chế tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, một số điểm cháy nhỏ vẫn còn nguy cơ bùng phát trở lại. Hiện, các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm và nhân dân địa phương vẫn tiếp tục duy trì quân số tại hiện trường, tập trung mở rộng đường băng cản lửa, khoanh vùng và xử lý triệt để các điểm cháy còn lại.
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Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất.
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Các lực lượng mở đường băng cản lửa, ngăn cháy lan sang những khu vực rừng lân cận..
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Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục khoanh vùng, mở đường băng cản lửa và xử lý các điểm cháy còn sót lại nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Thu Hiền
#cháy rừng #Nghệ An #ứng cứu #bảo vệ môi trường #Thiên Nhẫn #giặc lửa

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