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Vợ tử vong trong rẫy cà phê, chồng mất liên lạc sau khi nói 'có việc chưa về'

Huỳnh Thủy

TPO - Đi làm rẫy cùng chồng từ sáng, đến nửa đêm người phụ nữ ở Đắk Lắk được người thân phát hiện tử vong trong rẫy cà phê. Người thân gọi điện cho người chồng thì người này bảo "có việc chưa về", sau đó mất liên lạc.

Ngày 22/6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra vụ một phụ nữ tử vong bất thường tại rẫy cà phê ở xã Pơng Drang, đồng thời tổ chức tìm kiếm người chồng mất liên lạc sau khi cả hai cùng đến rẫy làm việc.

Trước đó, 1h ngày 21/6, Công an xã Pơng Drang tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nữ giới tại rẫy cà phê ở thôn Tân Lập 2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 20/6, ông N.Q.N. (SN 1969, trú phường Buôn Hồ) chở vợ là bà N.T.Y. (SN 1969) bằng xe máy biển kiểm soát 47C1-036.92 đến rẫy cà phê tại thôn Tân Lập 2.

Đến tối cùng ngày, không thấy vợ chồng ông N. và bà Y. trở về, người thân tổ chức đi tìm. Khoảng 0h10 ngày 21/6, gia đình phát hiện bà Y. tử vong trong tư thế nằm sấp tại khu vực rẫy. Riêng ông N. mất liên lạc, chưa được tìm thấy. Điện thoại của người này vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe máy.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định vợ chồng ông N. và bà Y. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã chuyện gia đình. Lần cuối người thân liên lạc được với ông N. là vào khoảng 21h15 ngày 20/6, khi người này cho biết đang có việc nên chưa về nhà.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Y. và truy tìm ông N. để phục vụ công tác điều tra.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #tử vong #rẫy cà phê #chồng mất liên lạc #xã Pơng Drang #điều tra

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