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Giáo dục

Ra mắt trung tâm học tập cộng đồng về phòng cháy chữa cháy

P.V

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với UBND xã Hội Cư tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH.

Trung tâm được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, trải nghiệm thực tế, giúp cán bộ, đoàn viên, học sinh và Nhân dân được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ; cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu; kỹ năng thoát nạn và xử lý các tình huống khẩn cấp, góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ và tai nạn, sự cố gây ra.

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Tại buổi lễ, gần 100 đại biểu và người dân đã tham quan các khu vực trưng bày thiết bị PCCC và CNCH, được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ năng thoát hiểm, cứu người bị nạn và xử lý các tình huống cháy thường gặp trong gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Sau khi chính thức đi vào hoạt động, trung tâm mở cửa miễn phí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần phục vụ người dân đến tham quan, trải nghiệm.

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Việc đưa Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại xã Hội Cư vào hoạt động là mô hình thiết thực, góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH theo hướng trực quan, sinh động, dễ tiếp cận. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chủ động phòng ngừa cháy, nổ, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, theo phương châm 04 tại chỗ “ Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

P.V
#PCCC #giáo dục cộng đồng #An toàn #phòng cháy #Chữa cháy #Đồng Tháp #cứu hộ

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