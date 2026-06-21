Thủ khoa lớp 10 TPHCM: 'Không đi học thêm, học xong trước 10 giờ đêm'

TPO - Không học thêm trung tâm, thường hoàn thành việc học trước 22 giờ mỗi ngày và luôn duy trì thời gian nghỉ ngơi hợp lý, Nguyễn Đăng Phúc đã xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm nay.

Làm bài tiếng Anh 30 phút

Vượt qua hơn 151.000 thí sinh, Nguyễn Đăng Phúc - học sinh lớp 9/1 Trường Tiểu học - THCS Hồng Ngọc trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, với tổng điểm 28,75. Trong đó, môn Ngữ văn nam sinh đạt 8,75 điểm, còn môn Toán và tiếng Anh đều đạt điểm tuyệt đối 10/10.

Với kết quả xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM và kỳ thi tuyển sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đăng Phúc đã trúng tuyển lớp chuyên Toán của cả Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu.

Phúc cho biết em mới biết tin mình là thủ khoa vào trưa 20/6. Nghe thông báo từ thầy cô, em đang xem tivi ở phòng khách và đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

“Từ trước đến nay em chỉ cố gắng làm bài thật tốt. Khi biết mình là thủ khoa, em rất bất ngờ và hạnh phúc. Em cảm thấy biết ơn thầy cô, gia đình và các bạn đã luôn đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua”, Phúc nói.

Nhớ lại kỳ thi vừa qua, Phúc thừa nhận bản thân có chút áp lực trước giờ làm bài. Tuy nhiên, khi bắt đầu đọc đề thi, mọi sự tập trung đều hướng vào từng câu hỏi nên cảm giác lo lắng nhanh chóng biến mất.

Nguyễn Đăng Phúc - học sinh lớp 9/1 Trường Tiểu học - THCS Hồng Ngọc trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Ở môn Tiếng Anh, em hoàn thành bài thi chỉ trong khoảng 30 phút và dành phần lớn thời gian còn lại để rà soát kỹ từng đáp án. Trong khi đó, Toán là môn em dành nhiều thời gian nhất. Phúc sử dụng gần hết thời lượng làm bài và chỉ còn khoảng 5 phút cuối để kiểm tra lại trước khi nộp bài.

Nói về bí quyết học, Phúc kể em không tham gia các lớp học thêm tại các trung tâm bên ngoài. Em chủ yếu học chương trình chính khóa tại trường, học tăng cường với thầy cô và dành thời gian tự ôn tập tại nhà.

“Em luôn cố gắng tập trung nghe giảng trên lớp để hiểu bài ngay từ đầu. Khi về nhà, em làm lại bài tập và ôn những phần còn chưa chắc chắn. Em nghĩ hiểu vấn đề quan trọng hơn việc học thuộc lòng”, em chia sẻ.

Bên cạnh đó, Phúc còn có một nhóm bạn thân gồm 6 học sinh cùng đam mê Toán học. Đây đều là những học sinh xuất sắc, từng đại diện địa phương tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và đạt giải cấp thành phố. Nhiều bạn trong nhóm cũng trúng tuyển vào các trường chuyên hàng đầu như THPT Chuyên Lê Hồng Phong và Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM). “Chúng em thường xuyên trao đổi bài, chia sẻ kinh nghiệm học tập và động viên nhau cùng cố gắng”, Phúc cho biết.

Lịch sinh hoạt của Phúc cũng khá cân bằng. Sau bữa tối và sinh hoạt cá nhân, em thường học từ khoảng 20 giờ đến 21 hoặc 22 giờ. Sau đó, em dành thời gian xem tivi, trò chuyện cùng gia đình rồi nghỉ ngơi. Buổi sáng cuối tuần được dành cho việc ôn tập, còn buổi chiều là thời gian để chơi bóng đá và thư giãn. Nam sinh cho biết em không chơi game và luôn cố gắng duy trì sự cân bằng giữa học tập và cuộc sống.

Tinh thần tự học cao

Ông Nguyễn Đăng Tâm, ba của Phúc, cho biết gia đình vô cùng hạnh phúc khi con đạt được kết quả ngoài mong đợi. Tuy nhiên, điều ông tự hào nhất không chỉ là thành tích mà còn là tinh thần tự học và sự tự lập của con trai. “Gia đình gần như không phải thúc ép con chuyện học hành”, ông Tâm chia sẻ.

Ông Tâm nói thêm, gia đình chưa bao giờ tạo áp lực thành tích hay ép buộc con phải đạt những mục tiêu quá cao. Nhìn thấy những nỗ lực âm thầm của Phúc trong suốt nhiều năm qua được đền đáp bằng một kết quả xứng đáng, ông cảm thấy vô cùng tự hào.

Nguyễn Đăng Phúc bên cạnh ba và em trai

Hiện tại, sau khi hoàn thành kỳ thi, Phúc vẫn chưa quyết định sẽ lựa chọn theo học chuyên Toán tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa hay Trường Phổ thông Năng khiếu. Trong những ngày nghỉ hè, em dành thời gian xem tivi, chơi cùng em trai và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trước khi bước vào hành trình mới ở bậc THPT.

"Con chọn môi trường học tập nào gia đình cũng ủng hộ. Miễn là con thấy vui", ông Tâm nói.

Nói về gia đình, Phúc cho biết ba mẹ em đều là bác sĩ và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập của con. Khi em đạt kết quả tốt, ba mẹ sẽ có những phần thưởng nhỏ để khích lệ. Nếu kết quả chưa như mong muốn thì ba mẹ cũng không trách mắng.

Chia sẻ về thành tích của học trò, cô Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Hồng Ngọc, cho hay tập thể nhà trường đã vỡ òa trong niềm vui khi nhận được thông báo Đăng Phúc trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM.

“Nhiều năm qua, học sinh của trường liên tục trúng tuyển vào các trường chuyên hàng đầu TPHCM. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhà trường có học sinh đạt danh hiệu thủ khoa nên tất cả đều rất bất ngờ và tự hào”, cô Thủy chia sẻ.

Theo nữ hiệu trưởng, khi biết điểm thi của Phúc, nhà trường kỳ vọng em sẽ đạt thứ hạng rất cao, thậm chí có thể trở thành á khoa. Vì vậy, khi nhận được thông tin chính thức về vị trí thủ khoa, niềm vui của thầy cô càng trở nên đặc biệt.