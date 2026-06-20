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Hà Tĩnh đề xuất tăng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

Hoài Nam

TPO - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa tham mưu UBND tỉnh bổ sung thêm 166 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 cho 3 trường THPT công lập gồm: THPT Kỳ Anh, THPT Lê Quảng Chí và THPT Nguyễn Thị Bích Châu.

Ngày 20/6, thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đơn vị vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả nghiên cứu, đề xuất xử lý các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, qua rà soát cho thấy, Trường THPT Lê Quảng Chí được giao chỉ tiêu 486/872 học sinh dự thi; THPT Nguyễn Thị Bích Châu được giao chỉ tiêu 400/705 học sinh dự thi; THPT Kỳ Anh được giao chỉ tiêu 645/837 thí sinh dự thi. Từ thực tế đó dẫn đến tình trạng, hàng trăm học sinh dù có kết quả thi khá cao vẫn đứng trước nguy cơ trượt nguyện vọng 1.

Trước áp lực tuyển sinh căng thẳng tại khu vực phía nam tỉnh và căn cứ vào kiến nghị, đề xuất của Ban Văn hóa - xã hội, Thường trực HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh cho phép bổ sung thêm 166 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 cho 3 trường THPT công lập gồm: Kỳ Anh, Lê Quảng Chí, Nguyễn Thị Bích Châu.

Theo đó, Trường THPT Kỳ Anh được đề xuất tăng thêm 35 chỉ tiêu, nâng tổng quy mô tuyển sinh lên 680 học sinh, điểm chuẩn dự kiến 20,75; Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu tăng 48 chỉ tiêu, lên 448 học sinh với mức điểm chuẩn dự kiến 18,50 điểm; Trường THPT Lê Quảng Chí tăng nhiều nhất với 83 chỉ tiêu, nâng quy mô lên 569 học sinh, tương ứng điểm chuẩn dự kiến là 19,50.

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Hà Tĩnh đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Để đáp ứng nhu cầu học tập khi quy mô tuyển sinh tăng lên, ngành giáo dục dự kiến điều chỉnh biên chế giáo viên giữa các trường THPT trên địa bàn, đồng thời đề xuất bổ sung giáo viên hợp đồng theo quy định. Trước mắt, một số phòng học bộ môn, phòng chức năng cũng sẽ được xem xét chuyển đổi công năng thành phòng học văn hóa phục vụ năm học 2026-2027.

Ngoài ra theo Sở GD&ĐT, qua rà soát số lượng học sinh thi vào lớp 10 tại các trường như THPT Hà Huy Tập, THPT Cao Thắng; THPT Phan Đình Phùng có số lượng ký nguyện vọng 1 cao hơn nhiều so với chỉ tiêu đã được giao, trong khi các trường THPT lân cận cơ bản đã đủ chỉ tiêu hoặc gần đủ chỉ tiêu tuyển sinh theo nguyện vọng 1 nên khả năng điều tiết học sinh sang các trường khác rất hạn chế.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đánh giá việc xem xét điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường nêu trên cần căn cứ kết quả tuyển sinh thực tế và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục qua từng nhà trường. Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục xem xét, theo dõi, rà soát để báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được học tập tại các trường THPT công lập trên địa bàn.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Tăng chỉ tiêu tuyển sinh #lớp 10 #lớp 10 công lập #tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Hà Tĩnh

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