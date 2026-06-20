Thủ khoa thi lớp 10 TPHCM giành hai điểm 10

TPO - Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hồng Ngọc trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM với 28,75 điểm, trong đó đạt điểm tuyệt đối ở hai môn Toán và tiếng Anh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa công bố thông tin về các thí sinh đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Trong hơn 151.000 thí sinh dự thi, em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hồng Ngọc là thủ khoa xét theo điểm thi với tổng điểm 28,75. Trong đó, môn Ngữ văn đạt 8,75 điểm, còn môn Toán và tiếng Anh đều đạt điểm tuyệt đối 10/10. Thành tích này chưa bao gồm điểm khuyến khích.

Em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hồng Ngọc là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: Fanpage nhà trường

Theo thông tin từ nhà trường, Nguyễn Đăng Phúc đã trúng tuyển vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM). Trước đó, em từng giành giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán và sở hữu chứng chỉ IELTS 6.5.

Xét theo tổng điểm sau khi cộng điểm ưu tiên, em Nguyễn Lê Thu Trúc, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố, đứng đầu danh sách với 29,75 điểm, trong đó được cộng 2,5 điểm ưu tiên. Cùng mức điểm này còn có em Chung Diệu Anh, học sinh Trường THCS Mỹ Thạnh, được cộng 3,5 điểm ưu tiên.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại TPHCM là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi địa giới hành chính được sắp xếp, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi đạt 151.269 em.

Năm học 2026-2027, TPHCM dành 118.550 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập, mức cao kỷ lục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 169.080 học sinh tốt nghiệp THCS.

Cụ thể, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh; 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển 1.195 học sinh. Bên cạnh đó, 41 trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố dự kiến tuyển thêm 16.226 học sinh.