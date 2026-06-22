Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện thi thể nam giới nổi dưới kênh ở Gia Lai

Trương Định

TPO - Một thi thể nam giới được người dân phát hiện tại kênh Văn Phong, đoạn chảy qua địa bàn xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh danh tính nạn nhân.

Chiều tối 22/6, lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai), xác nhận vụ việc người dân phát hiện một thi thể nổi trên kênh Văn Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước tại kênh Văn Phong đoạn chảy qua xã Bình Hiệp nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Hiệp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu nạn nhân được xác định là nam giới, cao khoảng 1,6m, độ tuổi từ 35-45 tuổi, mặc quần dài, áo thun màu đen.

Công an xã Bình Hiệp thông báo, thân nhân hoặc người có thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ trực ban 0256.22.333.44 để phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc.

Hiện, nguyên nhân vụ việc và danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trương Định
#phát hiện thi thể #Gia Lai #kênh tưới Vân Phong #điều tra nguyên nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe