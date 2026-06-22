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Thế giới

Nga cáo buộc Ukraine đe dọa chủ quyền của đồng minh Belarus

Bình Giang

TPO - Điện Kremlin cáo buộc Ukraine đe dọa chủ quyền của Belarus - đồng minh thân cận của Nga, sau khi Kiev ra tối hậu thư yêu cầu Minsk tháo dỡ các trạm tiếp sóng tín hiệu mà họ cho là đang được sử dụng để hỗ trợ dẫn đường cho những cuộc tấn công của Nga.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/6, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tuyên bố rằng, thời gian 1 tuần là đủ để Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko loại bỏ các thiết bị này. Ông cho rằng Nga đang sử dụng chúng trong những cuộc tấn công vào Ukraine, cảnh báo Kiev sẽ có hành động nếu ông Lukashenko không thực hiện yêu cầu.

Ngày 22/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Lukashenko dự kiến sẽ trao đổi về tối hậu thư của ông Zelensky trong thời gian tới.

“Về bản thân lời đe dọa đó, rõ ràng đây là hành động hoàn toàn mang tính gây hấn: Can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác và xâm phạm chủ quyền của quốc gia đó”, ông Peskov nói trong cuộc họp báo.

“Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ rằng ban lãnh đạo Belarus cũng như chính phủ Belarus có đủ khả năng bảo vệ chủ quyền của mình”, ông Peskov nói thêm.

Lực lượng Nga đã sử dụng lãnh thổ Belarus để tiến quân vào Ukraine hồi tháng 2/2022. Minsk đến nay vẫn chưa điều quân đội của họ tham chiến và khẳng định không có kế hoạch tham gia cuộc chiến, nhưng nước này đã tiếp nhận các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga.

Ông Zelensky cũng cho rằng ngành lọc dầu của Belarus đang hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, từ tháng 1 - 5 năm nay, nguồn cung xăng từ Belarus sang Nga tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nguồn cung diesel tăng gấp 3 lần.

Quân đội Ukraine đang tiến hành chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái tầm trung và tầm xa, chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, với mục đích làm suy yếu sức mạnh của Mátxcơva.

Bình Giang
Theo Reuters
#Nga #Ukraine #Belarus #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Trạm tiếp sóng tín hiệu

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