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Dàn WAGs bị chỉ trích ở World Cup

Duy Nam

TPO - Việc huyền thoại Manchester United - Roy Keane công khai chỉ trích việc các WAGs mặc áo đấu in tên chồng hoặc bạn trai trên khán đài World Cup đã gây ra những tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội.

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao trên sân cỏ mà còn là nơi các nàng WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) thu hút sự chú ý trên khán đài. Không khó để bắt gặp trên khán đài các nàng WAGs với những chiếc áo đấu in tên cầu thủ sau lưng, đi kèm những dòng chữ thể hiện tình cảm hoặc những chi tiết cá nhân hóa.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bức ảnh của WAGs mặc áo đấu in tên chồng, bạn trai đã nhanh chóng lan truyền, tạo nên một xu hướng thời trang đặc trưng mỗi khi World Cup diễn ra.

Những chiếc áo đấu phủ kín khán đài World Cup

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Các nàng WAGs của đội tuyển Anh mặc áo đấu in tên chồng trên khán đài World Cup 2026.
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Tolami Benson, bạn gái của tiền đạo Bukayo Saka luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện trên khán đài trong áo đấu tuyển Anh.

Nếu như cách đây khoảng hai thập kỷ, WAGs thường được nhắc đến bởi phong cách xa hoa hay đời sống hào nhoáng, thì thế hệ WAGs hiện nay ngày càng chú trọng việc thể hiện sự đồng hành với bạn đời trong sự nghiệp thể thao.

Sự bùng nổ của mạng xã hội đã khiến chiếc áo đấu mang ý nghĩa khác trước rất nhiều. Một bức ảnh chụp trên khán đài giờ đây có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ trong vài giờ. Vì thế, những chiếc áo in tên cầu thủ không chỉ xuất hiện tại sân vận động mà còn trở thành một phần của chiến lược xây dựng hình ảnh cá nhân của WAGs.

Nhiều thương hiệu thời trang thậm chí nhanh chóng nắm bắt xu hướng này bằng cách tung ra các mẫu áo đấu được thiết kế riêng cho người thân cầu thủ. Đối với nhiều cổ động viên, đây là hình ảnh đẹp. Nó mang lại cảm giác gần gũi, giúp người hâm mộ nhìn thấy một khía cạnh đời thường hơn của các ngôi sao sân cỏ.

Tại World Cup 2026 đang diễn ra ở Mỹ, vợ và bạn gái của tuyển thủ Anh tiếp tục duy trì truyền thống đồng hành cùng đội tuyển quốc gia. Nhiều gương mặt quen thuộc như Megan Pickford - vợ thủ môn Jordan Pickford, hay Ashlyn Castro - bạn gái của Jude Bellingham, đã xuất hiện trên khán đài cùng những chiếc áo đấu để cổ vũ Harry Kane cùng các đồng đội.

Tolami Benson, bạn gái của tiền đạo Bukayo Saka luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện trên khán đài trong áo đấu tuyển Anh. Tại các trận đấu của tuyển Anh ở World Cup 2026, Benson luôn mặc chiếc áo đấu phía sau in tên Saka. Chi tiết này được truyền thông Anh khai thác rầm rộ.

Bên cạnh WAGS đội tuyển Anh, tại các trận đấu của Argentina, Bồ Đào Nha cho đến Brazil ở World Cup, hình ảnh những người phụ nữ khoác lên mình chiếc áo đấu in tên và số áo của chồng hoặc bạn trai đã trở nên quen thuộc.

Xu hướng gây tranh cãi

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Roy Keane và Ian Wright có quan điểm trái ngược về xu hướng WAGs mặc áo đấu in tên chồng và bạn trai ở World Cup.

Trong chương trình podcast The Overlap, huyền thoại Manchester United - Roy Keane - đã gây chú ý khi công khai chỉ trích việc các WAGs mặc áo đấu in tên chồng hoặc bạn trai trên khán đài World Cup. Roy Keane công khai gọi xu hướng này là lố bịch và cho rằng những người vợ, bạn gái không cần thiết phải mặc áo đấu mang tên người bạn đời để chứng minh sự ủng hộ của mình.

“Cứ đến World Cup là tất cả vợ con, gia đình cầu thủ kéo đến sân. Các bà vợ đều mặc áo có tên chồng mình ở phía sau. Trẻ con mặc thì được, nhưng vợ và bạn gái mặc áo đấu có tên cầu thủ phía sau thì thật khó hiểu", Roy Keane nói.

Keane cho rằng nhiều người chụp ảnh với tên người yêu phía sau áo, nhưng chỉ một năm sau có thể họ đã chia tay. Bình luận này ngay lập tức tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trong giới bóng đá và trên mạng xã hội.

Quan điểm của Keane thực ra không quá bất ngờ. Trong nhiều năm qua, ông luôn nổi tiếng với cách nhìn bóng đá truyền thống, đề cao sự giản dị, tính thực chất và thường tỏ ra không mấy thiện cảm với những yếu tố mang tính trình diễn bên ngoài sân cỏ.

Tuy nhiên, cũng có mặt trong chương trình, cựu tiền đạo Ian Wright lại phản bác quan điểm của Roy Keane. "Tôi không thấy có gì sai cả. Chồng hoặc bạn trai của họ đang thi đấu. Họ tự hào về điều đó và muốn mặc áo đấu của người mình yêu. Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi", Ian Wright nói.

Cuộc tranh luận giữa Roy Keane và Ian Wright đã cho thấy hai cách nhìn hoàn toàn khác nhau về vai trò của WAGs trong bóng đá hiện đại. Những người đồng tình với Keane cho rằng World Cup nên tập trung vào chuyên môn thay vì các hoạt động mang tính hình ảnh. Theo họ, việc mặc áo in tên cầu thủ đôi khi tạo cảm giác phô trương hoặc biến khán đài thành một sân khấu thời trang.

Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một hành động thể hiện tình cảm rất bình thường. Trong bối cảnh các cầu thủ phải xa gia đình nhiều tuần để tham dự World Cup, việc người thân mặc áo đấu để cổ vũ là điều hoàn toàn tự nhiên và đáng được tôn trọng.

Thực tế cho thấy phần lớn người hâm mộ hiện nay có xu hướng ủng hộ quan điểm của Ian Wright. Bởi trong một giải đấu kéo dài nhiều tuần với áp lực khổng lồ, sự hiện diện của gia đình thường được xem là nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với các cầu thủ.

Dù đồng tình hay phản đối, không thể phủ nhận rằng chiếc áo đấu in tên chồng hoặc bạn trai đã trở thành một phần của văn hóa World Cup hiện đại. Nó phản ánh sự thay đổi của bóng đá trong thời đại mạng xã hội, nơi câu chuyện bên lề đôi khi cũng nhận được sự quan tâm không kém những diễn biến trên sân cỏ.

Duy Nam
#WAGs mặc áo đấu in tên chồng #các nàng WAGs ở World Cup 2026 #World Cup 2026

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