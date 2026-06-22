Công bố thời gian check-in concert Thanh xuân

TPO - Concert Thanh xuân được triển khai theo mạch ba chương, với điểm nhấn là màn pháo hoa chào kết cùng những khoảnh khắc hòa giọng của hàng chục nghìn người.

Concert đón khán giả từ 13h

Concert Thanh xuân 2026 do báo Tiền Phong tổ chức sẽ diễn ra lúc 20h tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Ban tổ chức mở cổng sự kiện lúc 13h và đóng cổng tiếp nhận khán giả vào 18h.

Khu vực fanzone sẽ mở trong khoảng thời gian từ 17h30-19h.

Khán giả xếp hàng nhận vé cứng của concert Thanh xuân.

Khán giả nên có mặt theo khung giờ được khuyến nghị trên vé để hoàn tất việc check-in, di chuyển vào đúng khu vực và ổn định vị trí trước khi chương trình bắt đầu. Khán giả vui lòng không mua bán, chuyển nhượng, chia sẻ mã QR hoặc sử dụng vé không chính chủ để tránh ảnh hưởng đến quyền tham dự chương trình.

Concert Thanh xuân không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Vì vậy, khán giả cần mang theo căn cước công dân bản gốc hoặc căn cước điện tử để đối chiếu thông tin.

Cổng 1 của chương trình dành cho khách mời đặc biệt, thực hiện theo thông tin ghi trên giấy mời. Cổng 2 dành cho khách mời, khán giả sử dụng vé mời giấy hoặc vé điện tử. Tại cổng này, ban tổ chức bố trí nhiều làn check-in để phục vụ khán giả.

Ngập tràn năng lượng, điểm nhấn thị giác và cảm xúc

Concert Thanh xuân được triển khai theo mạch ba chương.

Chương một - Ngọn lửa Thanh xuân mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc.

Chương hai lấy tên gọi Khát vọng Thanh xuân đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay, nơi người trẻ có mặt ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường, các hoạt động tình nguyện và nhiều công trình góp phần thay đổi đất nước.

Chương ba mang tên Thanh xuân rực rỡ, mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, phát triển và lan tỏa hình ảnh một thế hệ bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng.

Concert Thanh xuân mang năng lượng của người trẻ.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức kể chuyện bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại, nhưng không đi theo lối minh họa đơn thuần.

Ý đồ xuyên suốt là làm mới những ca khúc gắn với thanh xuân, lý tưởng, tình nguyện, hòa bình, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng vươn lên của người trẻ, để những giai điệu quen thuộc có đời sống mới trên sân khấu, gần hơn với nhịp nghe và thói quen thưởng thức của khán giả hôm nay.

Tinh thần làm mới được thể hiện qua phối khí, cấu trúc trình diễn và cách kết nối nhiều màu sắc âm nhạc như pop đương đại, rock, rap, EDM cùng chất liệu dân gian được xử lý bằng hơi thở mới.

Chương trình hướng tới các tiết mục giàu năng lượng, có điểm nhấn thị giác và cảm xúc, vừa giữ độ trang trọng của một sự kiện tôn vinh tuổi trẻ Việt Nam, vừa tạo sự bùng nổ của đại nhạc hội ngoài trời tại Trường đua F1 Mỹ Đình.

Concert Thanh Xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox.

Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.