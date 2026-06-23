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Pháp luật

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Lý do hoãn xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh

Tân Châu

TPO - Cấp phúc thẩm mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh theo kháng cáo của cả nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, HĐXX đã hoãn phiên tòa vì bị đơn bị bệnh, phải nhập viện điều trị.

Chiều 23/6, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh).

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Một góc phòng xử án phiên tòa phúc thẩm chiều 23/6.

Tại phiên tòa, chủ tọa thông báo, UBND phường Cầu Kiệu, TPHCM và Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến có đơn xin xét xử vắng mặt. Người đại diện theo ủy quyền của bà Võ Thị Hồng Loan cũng có đơn xin vắng mặt.

Trong khi đó bà Võ Thị Hồng Loan có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bà phải nhập viện để điều trị bệnh vào ngày hôm qua (22/6). Kèm theo đơn là giấy tờ của bệnh viện thể hiện bà Loan bị bệnh rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản... phải điều trị nội trú theo chỉ định của bác sĩ.

HĐXX mời bà Võ Thị Hồng Nhung trình bày ý kiến. Bà Nhung bày tỏ mong muốn HĐXX sớm mở lại phiên xét xử trong thời gian sớm nhất.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại sẽ được tòa thông báo sau.

Phiên tòa phúc thẩm được mở vì bản án sơ thẩm số 09/2025/DS-ST của TAND TPHCM tuyên ngày 7/1/2025 đã có kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (con gái bà Nhung) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai cố nghệ sĩ Vũ Linh).

Bà Võ Thị Hồng Loan kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm, không cho bà Nhung hưởng 15% di sản bởi những di sản này được tạo lập khi bà Nhung không còn sống chung với cha của bà.

Trong khi đó, bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị cấp phúc thẩm hủy các giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, giấy khai sinh, văn bản khai nhận di sản thừa kế của bà Loan; xác định các tài sản nhà, đất số 5 Đoàn Thị Điểm đã được tặng cho bà Phượng (con gái bà Nhung); đề nghị tòa phúc thẩm xác định cố nghệ sĩ Vũ Linh không có người thừa kế thuộc hàng thứ nhất, từ đó những người thuộc hàng thừa kế thứ hai là bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng toàn bộ di sản.

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Nguyên đơn tại phiên tòa chiều nay 23/6.

Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, HĐXX đã xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu thuộc hàng thừa kế thứ hai nên không có quyền hưởng di sản.

Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm ghi nhận bà Nhung có công sức trong việc chăm sóc gia đình và NSƯT Vũ Linh khi còn sống nên quyết định cho bà hưởng 15% di sản, căn cứ Án lệ 05/2016/AL và khoản 2 Điều 6 Bộ luật Dân sự về nguyên tắc công bằng.

Tân Châu
#NSUT Vũ Linh #Tranh chấp di sản #Xét xử phúc thẩm #Võ Thị Hồng Loan #Võ Thị Hồng Nhung

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