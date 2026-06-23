Khởi tố 17 đối tượng mang kiếm truy lùng đối thủ

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng mang theo hung khí, điều khiển xe dàn hàng ngang với tốc độ cao tham gia gây rối ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với 17 đối tượng mang theo hung khí, điều khiển xe dàn hàng ngang với tốc độ cao tham gia gây rối ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, đối tượng Vương Ngọc Gia Khiêm (SN 2008, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) bị đối tượng K. (chưa xác định danh tính, lai lịch) đánh vào ngày 10 và 11/6 khi câu cá ở khu vực Cầu Đỏ thuộc địa phận xã Biển Hồ. Bực tức, tối 13/6, Khiêm rủ một số đối tượng ở những địa phương khác nhau để đi tìm K. đánh trả thù.

Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Trên đường đi qua các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhóm của Khiêm gặp thêm một số nhóm khác nên rủ đi cùng lên đến khoảng 50 đối tượng.

Khi đến khu vực Cầu Đỏ, nhóm của Khiêm đã gặp P.N. (SN 2012) và S. (SN 2013, cùng trú làng Tiêng 2, xã Biển Hồ) đi trên xe máy có mang theo một con dao tự chế nên tưởng nhầm đây là nhóm của K. Thấy vậy, nhóm Khiêm chia làm hai hướng chặn đầu xe máy của N. và S. rồi tấn công, khiến hai nạn nhân ngã xuống đường, chạy vào nhà dân trốn.

Chưa dừng lại, nhóm của Khiêm liền dùng dao, kiếm tự chế, mũ bảo hiểm đập vào xe máy của N. và S. gây hư hỏng phần mặt nạ đầu xe.

Trước tình hình đó, đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Biển Hồ, xã Ia Hrung, phường An Phú, phường Hội Phú triệu tập hàng chục đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng có liên quan.