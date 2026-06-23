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Pháp luật

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Phạt người đăng thông tin sai sự thật về đoàn kỵ binh công an

Ngọc Văn

TPO - Một người đàn ông ở xã Bình Điền (TP. Huế) bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng tải bình luận sai sự thật trên Facebook, xúc phạm uy tín lực lượng công an liên quan hoạt động của đoàn kỵ binh Công an nhân dân.

Ngày 23/6, thông tin từ Công an xã Bình Điền (TP. Huế) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông P.C.H. (SN 1989, trú tại xã Bình Điền) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

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Công an xã Bình Điền làm việc với ông P.C.H. để làm rõ về hành vi đăng thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an. Ảnh CAX

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bình Điền phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế phát hiện tài khoản Facebook của ông P.C.H. đăng thông tin có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an.

Nội dung đăng tải bình luận liên quan đến đoàn kỵ binh Công an nhân dân tham gia biểu diễn tại Hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật khu vực II năm 2026 diễn ra tại TP. Huế vào đầu tháng 6 vừa qua.

Tại buổi làm việc, ông P.C.H. đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được việc đăng tải thông tin không đúng sự thật và tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận.

Công an xã Bình Điền khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin trên mạng xã hội; chỉ tiếp nhận và lan truyền các thông tin đã được kiểm chứng từ nguồn chính thống. Các hành vi phát tán thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngọc Văn
#Công an xã Bình Điền #xử phạt hành chính #thông tin sai sự thật #mạng xã hội #TP. Huế #đoàn kỵ binh

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