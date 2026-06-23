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3 người đi trên một xe máy chết tại chỗ khi va chạm với xe tải trên đường

Tiến Anh

TPO - Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy trên đường ĐT822, đoạn qua địa bàn xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh) xảy ra vào rạng sáng 23/6 khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Đến trưa 23/6, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ĐT822, đoạn qua ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, làm 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến ĐT822 khiến ba người tử vong tại chỗ. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Hậu Nghĩa nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến ĐT822.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, xe tải biển số 50H-168.16 do ông Trần Ngọc Quyết (35 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển đã va chạm với xe máy biển số 62AA-316.64 chở ba người.

Cú va chạm mạnh khiến cả ba người trên xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, biến dạng, trong khi phần đầu xe tải cũng bị hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng chưa xác định được ai là người điều khiển xe máy.

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Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: Công an Tây Ninh

Ba nạn nhân gồm anh L.M.T. (26 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa), N.T.P. (14 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa) và L.T.N. (17 tuổi, ngụ xã An Ninh) cùng thuộc tỉnh Tây Ninh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng dân quân thường trực phối hợp Công an xã Hậu Nghĩa nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng đã lấy lời khai tài xế xe tải cùng những người liên quan, đồng thời hoàn tất các bước điều tra ban đầu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Anh
#Tây Ninh #tai nạn giao thông #xe tải #xe máy #vụ tai nạn #thông tin vụ việc #3 người chết

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