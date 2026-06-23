Lãnh đạo xã lên tiếng việc cán bộ né trạm BOT

TPO - Bà Đinh Thị Minh Hà – Bí thư Đảng uỷ xã Hra, tỉnh Gia Lai đã quán triệt, không để tình trạng viên chức, cán bộ xã Hra đi qua con đường dân sinh để “né” Trạm thu phí BOT tại km124+720 trên Quốc lộ 19 (Công ty BOT 36.71).

Ngày 22/6, bà Đinh Thị Minh Hà – Bí thư Đảng uỷ xã Hra cho biết, ngay sau khi nắm được sự việc có một số nhân viên, cán bộ của xã đi đường dân sinh để “né” Trạm thu phí BOT tại km124+720 trên Quốc lộ 19, bà đã nhanh chóng quán triệt, không để tình trạng trên tiếp diễn.

Bà Hà giải thích, một số cán bộ của xã còn khó khăn, thiệt thòi, tuy nhiên đi “né” trạm thu phí như vậy là không đúng quy định.

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông Võ Minh Quang – Chủ tịch UBND xã Hra xác nhận, có một đường bên hông Trạm thu phí BOT tại km124+720, "anh em" cán bộ xã đi tạm qua đó. Thông tin này đã vấp phải dư luận trái chiều.

Con đường dân sinh "né" trạm BOT trên Quốc lộ 19.

Trạm thu phí BOT tại km124+720 trên Quốc lộ 19 (Công ty BOT 36.71).

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, đại diện Trạm thu phí BOT tại km124+720 cho biết, đơn vị đang kiểm tra, xác minh thông tin có một số cán bộ xã Hra đi ô tô đường dân sinh để "né" trạm thu phi. Nếu có đơn vị sẽ làm việc, gửi công văn, yêu cầu xã không để một số cán bộ không được vượt trạm sai quy định.

Theo đại diện trạm thu phí, mỗi cán bộ xã phải đóng chỉ hơn 1 triệu/vé tháng. Ông cho rằng, xã Hra “chưa hiểu được vấn đề”, xã có ở xa hay gần cũng đều qua trạm thu phí. Chẳng qua là trạm thu phí sát với trụ sở của xã Hra quá. Trước giờ trạm vẫn hỗ trợ giảm phí, miễn phí cho người trên địa bàn xã Hra. Trường hợp cán bộ, người dân đưa ra đầy đủ giấy tờ, có xác nhận của xã, chứng minh là người địa phương đơn vị sẽ giảm phí, miễn phí tuỳ vào khoảng cách.