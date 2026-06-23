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Sức khỏe

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Sốc phản vệ, nguy kịch sau khi ăn cá ngừ

Vân Sơn

TPO - Người đàn ông 48 tuổi tại TPHCM vừa được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cứu sống vì sốc phản vệ sau khi ăn cá ngừ. Bác sĩ cảnh báo phản ứng quá mẫn của cơ thể có thể xảy ra ngay cả ở những người chưa từng có tiền sử dị ứng.

Ngày 23/6, Bệnh viện Thống Nhất cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp phản vệ nặng liên quan đến thực phẩm. Bệnh nhân là ông T.N.H. (48 tuổi, ngụ TPHCM), được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất lúc 15 giờ 30 phút ngày 16/6 trong tình trạng nổi mề đay, ban đỏ, ngứa toàn thân và khó thở sau khoảng hai giờ ăn cá ngừ.

Theo người bệnh, trước đó ông chưa từng ghi nhận tiền sử dị ứng với loại thực phẩm này. Tuy nhiên, các triệu chứng xuất hiện nhanh chóng và ngày càng nghiêm trọng khiến gia đình phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

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Bệnh nhân đã được tiếp nhận cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân nổi mề đay lan toàn thân, ngứa nhiều, khó thở, mệt mỏi, huyết áp tụt còn 85/50 mmHg, tay chân lạnh. Đây là những dấu hiệu điển hình của phản vệ nặng có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Sau khi thăm khám, ê kíp điều trị xác định người bệnh bị phản vệ độ III và lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu theo phác đồ. Bệnh nhân được tiêm adrenalin cùng các biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát tình trạng tụt huyết áp, suy hô hấp và ngăn ngừa nguy cơ diễn tiến nặng hơn.

Sau xử trí ban đầu, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị. Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở, huyết áp và mạch ổn định. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nội Tim mạch để tiếp tục điều trị và theo dõi.

BS Trần Thị Quỳnh Nga, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, nhiều người vẫn cho rằng phản vệ chỉ xảy ra ở những người có tiền sử dị ứng. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy không ít trường hợp phản ứng dị ứng xuất hiện lần đầu dù trước đó người bệnh đã nhiều lần tiếp xúc với cùng loại thực phẩm mà không gặp bất thường.

“Không ít trường hợp trước đây vẫn sử dụng hải sản, cá, tôm, cua hoặc các loại thực phẩm khác hoàn toàn bình thường nhưng sau đó lại xuất hiện phản ứng dị ứng. Đây là tình huống không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng”, BS Nga cho biết.

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Nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đã giúp bệnh nhân qua nguy kịch

Theo các chuyên gia, phản vệ là phản ứng quá mẫn nghiêm trọng của cơ thể, khởi phát nhanh và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời. Tác nhân gây phản vệ rất đa dạng, trong đó thường gặp nhất là thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng và một số yếu tố khác.

Khi xảy ra phản vệ, cơ thể giải phóng hàng loạt chất trung gian hóa học khiến mạch máu giãn rộng, huyết áp tụt nhanh, đường thở phù nề và có thể dẫn đến suy hô hấp, ngừng tuần hoàn trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu cảnh báo sớm như nổi mề đay, ngứa, phát ban, sưng môi, sưng lưỡi, khó thở, khò khè, chóng mặt hoặc choáng váng xuất hiện sau khi ăn uống, dùng thuốc hoặc tiếp xúc với các tác nhân nghi ngờ.

Khi xuất hiện các biểu hiện nặng như khó thở tăng dần, tức ngực, tụt huyết áp, lơ mơ hoặc ngất, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu để được xử trí kịp thời. Việc chậm trễ có thể khiến phản vệ diễn tiến nhanh, làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, rằng không nên chủ quan với các dấu hiệu dị ứng xuất hiện sau ăn uống hoặc sử dụng thuốc. Trong nhiều trường hợp, việc nhận biết sớm triệu chứng và tiếp cận điều trị đúng thời điểm chính là yếu tố quyết định giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.

Vân Sơn
#Phản vệ thực phẩm và nguy cơ tử vong #Dấu hiệu nhận biết phản ứng dị ứng #Cấp cứu và điều trị phản vệ #Nguy cơ phản vệ ngay cả không có tiền sử dị ứng #Tầm quan trọng của xử trí kịp thời phản vệ

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