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Pháp luật

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Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao bắt tạm giam kẻ giả danh lãnh đạo cấp vụ lừa 'chạy án'

Hoàng An

TPO - Bị can Đào Chính Tuyên và Lường Thị Hồng, bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt 9,1 tỷ đồng.

Ngày 23/6, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Đào Chính Tuyên (SN 1982, quê quán Thanh Hóa; trú tại Vinhomes Westpoint, phường Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng khởi tố đối với Lường Thị Hồng (SN 1982, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo Cơ quan điều tra, tổng số tiền các bị can môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 9,4 tỷ đồng.

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Bị can Đào Chính Tuyên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Đào Chính Tuyên là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Tuyên giả mạo sinh năm 1977, làm giả Thẻ Đảng viên, bằng Thạc sĩ, giả danh là lãnh đạo cấp Vụ đang công tác tại Cơ quan Trung ương, có nhiều mối quan hệ trong các Cơ quan tư pháp, để “chạy án”.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thông báo ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến bị can liên hệ với Cơ quan điều tra, để giải quyết vụ án

Hoàng An
#Viện kiểm sát tối cao #Khởi tố lãnh đạo cấp vụ #Chạy án #Lừa chạy án #Giả mạo lãnh đạo cấp vụ #Lừa đảo chạy án

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