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Pháp luật

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Bẫy lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao giăng khắp mạng xã hội

Thanh Hà

TPO - Những lời mời gọi gửi tiết kiệm với lãi suất 15-20%/năm, “suất gửi nội bộ” hay “gói ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng VIP” đang được các đối tượng lừa đảo sử dụng để đánh vào lòng tham lợi nhuận của người dân. Công an TP Hà Nội cảnh báo đây là thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tiền và thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Telegram xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm quảng cáo các “gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt”, “suất gửi nội bộ”, “chương trình khách hàng VIP giới hạn” với mức lãi suất cao bất thường, vượt xa mặt bằng chung của thị trường.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo nhằm dụ dỗ người dân chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo ngân hàng, công ty tài chính và các tổ chức uy tín. Chúng sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo và màu sắc nhận diện tương tự các ngân hàng lớn để tạo lòng tin với khách hàng.

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Cảnh báo chiêu lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao.

Không chỉ vậy, nhiều đối tượng còn giả danh nhân viên ngân hàng hoặc chuyên viên tư vấn tài chính, chủ động liên hệ để giới thiệu các chương trình gửi tiết kiệm có lãi suất từ 15-20%/năm, cam kết sinh lời cao, rút tiền linh hoạt và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng. Đồng thời, chúng hướng dẫn truy cập các đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, mã PIN và thông tin thẻ ngân hàng.

Khi nắm được các dữ liệu này, các đối tượng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Ngoài ra, các đối tượng còn phát tán tờ rơi, tài liệu quảng cáo giả mạo có chứa mã QR. Khi quét mã, người dân sẽ bị dẫn tới các website giả hoặc kết nối với số điện thoại của kẻ lừa đảo. Từ đó, chúng tiếp tục mạo danh nhân viên ngân hàng để khai thác thông tin cá nhân và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời gọi gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn có mức lợi nhuận cao bất thường. Trên thực tế, lãi suất huy động của các ngân hàng được công khai minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.

Những lời quảng cáo về các “gói tiết kiệm bí mật”, “suất gửi nội bộ” hay “ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng VIP” với mức sinh lời vượt xa thị trường đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Người dân chỉ nên thực hiện giao dịch thông qua ứng dụng, website chính thức hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch hợp pháp của ngân hàng. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ địa chỉ truy cập, nguồn gốc ứng dụng trước khi đăng nhập hoặc giao dịch trực tuyến.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hay thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào; không chuyển tiền theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội hoặc các cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng khi chưa xác minh rõ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã lỡ chuyển tiền, cung cấp thông tin cho đối tượng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, phong tỏa giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin và tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng là giải pháp quan trọng giúp người dân bảo vệ tài sản, tránh trở thành nạn nhân của các loại tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.

Thanh Hà
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