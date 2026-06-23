Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt đối tượng hiếp dâm, sát hại một phụ nữ khuyết tật

Nguyễn Thảo

TPO - Lợi dụng người phụ nữ bị khiếm khuyết về trí tuệ, Hoàng Phước Tuấn dụ dỗ nạn nhân đến khu vực nghĩa địa gây án, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 23/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Phước Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra các tội giết người và hiếp dâm.

1111.jpg
Đối tượng Hoàng Phước Tuấn. Ảnh: C.A.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận báo cáo của Công an xã Ea Na về việc phát hiện bà V.T.L (40 tuổi) tử vong tại khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết, xã Ea Na trong tình trạng có nhiều dấu hiệu bất thường.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm giết người và hiếp dâm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an xã Ea Na và các đơn vị liên quan điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Cơ quan Công an đã nhanh chóng triệu tập nghi can Hoàng Phước Tuấn đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng đã nhiều lần lợi dụng việc nạn nhân bị khiếm khuyết về trí tuệ để thực hiện hành vi phạm tội. Đến chiều tối 11/6, đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đến khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết, xã Ea Na và gây án, khiến nạn nhân tử vong.

Nguyễn Thảo
#đối tượng #hiếp dâm #công an #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe