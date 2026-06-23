Bí thư Đà Nẵng: Chậm giải phóng mặt bằng, né tránh trách nhiệm phải xử lý

TPO - Kiểm tra thực địa dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam sáng 23/6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án. Ông nhấn mạnh, nếu vì tâm lý né tránh, ngại va chạm làm ảnh hưởng tiến độ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Sáng 23/6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đi kiểm tra thực tế dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam. Đây là dự án trọng điểm, tuy nhiên đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công chậm.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra thực tế, "thúc" tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hoài Văn

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP. Đà Nẵng (chủ đầu tư) cho biết, dự án có tổng mức đầu tư dự án hơn 47,6 triệu USD, tương đương gần 1.060 tỷ đồng, trong đó vốn ODA hơn 25,4 triệu USD và vốn đối ứng hơn 22,1 triệu USD. Tuyến đường có tổng chiều dài 31,854 km, gồm hai hợp phần chính là giao thông và hệ thống điện chiếu sáng.

Dự án được khởi công ngày 19/7/2023, hiện được gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31/12/2026.

Đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mới bàn giao được khoảng 22,63 km/31,48 km, đạt gần 72%. Tuy nhiên, mặt bằng được bàn giao chưa liên tục, nhiều vị trí còn vướng hệ thống điện và cáp viễn thông chưa được di dời, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công.

Hiện BQL dự án cùng các đơn vị liên quan đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương có dự án đi qua để hoàn tất phần giải phóng mặt bằng còn lại. Theo kế hoạch, các phương án đã được phê duyệt phải hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30/6/2026; những hồ sơ đang hoàn thiện thủ tục pháp lý phải được phê duyệt trước thời điểm này và bàn giao trong tháng 7/2026.

Đối với các khu tái định cư Nghĩa Hòa và Tiên Hiệp, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 30/7/2026 để lựa chọn nhà thầu thi công, bảo đảm bố trí tái định cư cho người dân vào cuối năm 2026.

"Nếu công tác hoàn thành GPMB hoàn thành theo đúng tiến độ thành phố giao là trong năm 2026 thì Ban đảm bảo cam kết hoàn thành bàn giao dự án vào tháng 6/2027", lãnh đạo BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP. Đà Nẵng, nói.

Dự án gặp vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhìn nhận công tác giải phóng mặt bằng của dự án hiện vẫn trong tình trạng “xôi đỗ”, tiến độ chậm do nhiều nguyên nhân như việc xây dựng các khu tái định cư còn kéo dài, vướng mắc về nguồn gốc đất, cũng như một số nơi triển khai công tác đền bù chưa quyết liệt.

Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho dự án thi công đồng bộ.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, việc sớm hoàn thành tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực, tăng cường kết nối hạ tầng và mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư.

“Công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đây cũng là tiêu chí để đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân phải bảo đảm đúng tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của thành phố. Nếu ngại va chạm, né tránh trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án thì phải chịu trách nhiệm”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.