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Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao dự sự kiện đặc biệt ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Tối 22/6, tại Quảng Trị, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 (PP-PF 26) chính thức khai mạc với sự tham dự của ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên hai chương trình hợp tác nhân đạo quy mô lớn của Mỹ được tổ chức đồng thời tại Việt Nam.

Chương trình do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và sự ủng hộ của các bộ, ngành liên quan.

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Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc.

PP-PF 26 diễn ra từ ngày 22/6 đến 6/7/2026 tại Quảng Trị, quy tụ khoảng 300 quân nhân, chuyên gia và nhân viên Hoa Kỳ hoạt động trong các lĩnh vực y tế, xây dựng, xử lý bom mìn, quản lý thảm họa và ứng dụng hệ thống máy bay không người lái. Một số hoạt động chuẩn bị đã được triển khai từ đầu tháng 5.

Theo ban tổ chức, chương trình gồm 25 hoạt động thuộc 4 nhóm nội dung chính: Hỗ trợ nhân đạo và phòng tránh thiên tai; y tế; xây dựng, sửa chữa công trình; giao lưu cộng đồng. Các hoạt động được triển khai tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Năm 2026 đánh dấu 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

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Quân nhân Hoa Kỳ tham dự buổi lễ.

Theo ông Nam, PP-PF 26 là biểu tượng sinh động của tinh thần hợp tác, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế.

Ông Hoàng Nam nhấn mạnh, việc Quảng Trị tiếp tục được lựa chọn đăng cai chương trình thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực hội nhập quốc tế của địa phương. Đặc biệt, sự kiện diễn ra đúng thời điểm tỉnh đang tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hùng Cao bày tỏ niềm vinh dự khi trở lại quê hương Việt Nam để tham dự chương trình. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho rằng, giá trị cốt lõi của Đối tác Thái Bình Dương không chỉ nằm ở số lượng công trình hay hoạt động được triển khai, mà còn ở sự tin cậy, những mối quan hệ và kinh nghiệm chuyên môn được chia sẻ giữa các đối tác.

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Ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Hùng Cao, việc lần đầu tiên kết hợp hai chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Bạn bè Thái Bình Dương cùng các đối tác Việt Nam thể hiện cam kết chung trong nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, thảm họa, đồng thời tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

“Lòng tin giữa các quốc gia, các lực lượng và các cộng đồng chính là nền tảng để nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp, qua đó bảo vệ tốt hơn cuộc sống của người dân” - ông Hùng Cao nhấn mạnh.

Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia thường niên lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ năm 2007 đến nay, Việt Nam đã 12 lần đăng cai chương trình tại nhiều địa phương ven biển.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong khi đó, Bạn bè Thái Bình Dương do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương chủ trì, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, y tế, công binh và giao lưu cộng đồng.

Năm 2025, chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị với nhiều hoạt động thiết thực, tạo tiền đề để hai sáng kiến được hợp nhất trong năm nay.

Hoàng Nam
#Ông Hùng Cao #Quyền Bộ trưởng #Hoa Kỳ #quê hương #Quảng Trị #Thái Bình Dương #hỗ trợ nhân đạo

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