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Bố tử vong, con mất tích khi đi tắm biển

Hoài Nam

TPO - Trong lúc tắm biển Xuân Thành (Hà Tĩnh), người đàn ông 54 tuổi, quê Nghệ An bị đuối nước, thi thể dạt vào bờ biển. Con trai nạn nhân đi cùng đang mất tích.

Sáng 23/6, Thượng tá Lê Xuân Diệu, Trưởng Công an xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang hỗ trợ tìm kiếm bé trai mất tích trên biển sau vụ việc xảy ra tại bãi tắm Xuân Thành.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 22/6, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông cao khoảng 1,6m, mặc quần đùi màu đen, đeo áo phao, dạt vào bờ biển khu vực bãi tắm Xuân Thành, xã Tiên Điền.

Sau khi xác minh, xác định người tử vong là ông N.T.P. (54 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Liên hệ với gia đình, cơ quan chức năng được biết ông P. làm giáo viên dạy lái xe. Chiều 22/6, ông điều khiển ô tô chở con trai N.T.T. (13 tuổi) đi tắm biển.

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Khu vực biển nơi hai bố con đến tắm.

Đại diện xã Tiên Điền cho biết, trong lúc tắm biển, ông P. nghi bị đột quỵ hoặc đột tử dưới nước. Phát hiện sự việc, cháu T. được cho là đã bơi ra ứng cứu bố nhưng không may gặp nạn.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng sau đó huy động nhiều tàu cá, ca nô cứu hộ tổ chức tìm kiếm trên biển, đồng thời bố trí các tổ công tác rà soát dọc bờ biển để tìm cháu bé.

Đến sáng 23/6, tung tích bé trai vẫn chưa được tìm thấy. Thi thể ông P. trước đó đã được Công an xã Tiên Điền bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #hai bố con đuối nước khi đi tắm biển #Bố tử vong #con mất tích khi đi tắm biển #Biển Xuân Thành #đuối nước biển Xuân Thành

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