Mỹ Tâm xem trực tiếp Messi lập kỷ lục

TPO - Mỹ Tâm gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài sân vận động AT&T Stadium ở Dallas (Mỹ) theo dõi trận đấu giữa tuyển Argentina và Áo tại World Cup 2026. Cô vỡ òa khi trực tiếp chứng kiến Lionel Messi phá kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Rạng sáng 23/6, Mỹ Tâm đăng tải loạt ảnh và video ghi lại không khí sôi động bên trong sân vận động AT&T Stadium ở Dallas (Mỹ). Nữ ca sĩ diện áo đấu số 10 mang tên Messi, hòa cùng biển cổ động viên Argentina trên khán đài.

Cô viết ngắn gọn bằng tiếng Anh: “First time... Leo Messi”, thể hiện sự háo hức trong lần đầu trực tiếp theo dõi thần tượng thi đấu.

Trong trận gặp Áo, Argentina giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Messi. Hai pha lập công giúp đội bóng Nam Mỹ giành trọn ba điểm, đưa tiền đạo 39 tuổi đi vào lịch sử World Cup. Với tổng cộng 18 bàn thắng ghi được qua các kỳ World Cup, Messi vượt qua kỷ lục cũ để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu.

Mỹ Tâm phấn khích khi trực tiếp xem Messi đá ở World Cup.

Khoảnh khắc Messi ghi bàn thắng thứ hai là điểm nhấn của trận đấu. Trong video được Mỹ Tâm chia sẻ, nữ ca sĩ hướng máy quay về phía sân cỏ, chăm chú theo dõi từng tình huống. Khi bóng vào lưới, nữ ca sĩ cùng hàng chục nghìn khán giả trên sân đồng loạt đứng dậy ăn mừng và reo hò phấn khích.

Mỹ Tâm còn ghi lại nhiều khoảnh khắc ngoài sân cỏ. Cô chụp ảnh lưu niệm trước màn hình lớn hiển thị hình ảnh Messi, tạo dáng cùng người hâm mộ Argentina và liên tục cập nhật không khí lễ hội bóng đá trên mạng xã hội. Loạt bài đăng của nữ ca sĩ nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Mỹ Tâm là fan lâu năm của Messi. Nhiều năm qua, cô thường xuyên theo dõi các giải đấu lớn có sự góp mặt của siêu sao người Argentina. Tại World Cup 2026, nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ niềm vui trước phong độ ấn tượng của đội tuyển Argentina.

Mỹ Tâm thể hiện tình yêu đặc biệt với Messi.

Trước trận gặp Áo, Messi đã có màn trình diễn nổi bật ở ngày ra quân khi lập hat-trick vào lưới Algeria. Sau chiến thắng đó, Mỹ Tâm cũng đăng tải hình ảnh bày tỏ sự phấn khích trên mạng xã hội, gửi lời chúc mừng tới thần tượng.

World Cup 2026 đang chứng kiến phong độ ấn tượng của Messi dù đã bước sang tuổi 38. Với những bàn thắng liên tiếp, đội trưởng Argentina tiếp tục cho thấy vai trò đầu tàu của nhà đương kim vô địch thế giới. Thành tích ghi 18 bàn thắng tại World Cup giúp anh nối dài danh sách những kỷ lục cá nhân đồ sộ trong sự nghiệp, bên cạnh các danh hiệu vô địch World Cup, Copa America, Champions League và nhiều Quả bóng Vàng.