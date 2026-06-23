Triều Tiên tuyên bố đanh thép về chương trình hạt nhân

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này sẽ thực thi vị thế một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, coi đó là cách duy nhất để ứng phó với tình hình an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp và khó khăn.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Theo bản tin của hãng thông tấn KCNA ngày 23/6, ông Kim cho rằng việc phát huy vị trí quốc gia hạt nhân là cần thiết trong môi trường an ninh quốc tế “khó dự đoán và phức tạp”.

Theo KCNA, những “sự cố và biến chuyển khó có thể tưởng tượng nổi” do các thế lực bá quyền gây nên, tạo ra những cuộc đối đầu ngày càng bạo lực hơn trên thế giới.

Ông Kim đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp của Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra từ ngày 20-22/6.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho rằng quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang khiến tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên trở nên nhạy cảm hơn từ việc liên tục nâng cấp thế trận hạt nhân chung.

KCNA dẫn lời ông Kim nhấn mạnh: “Không ngừng mở rộng và tăng cường sức mạnh hạt nhân… cũng như thực thi triệt để vị trí của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là con đường đúng và duy nhất để chủ động, tự tin ứng phó với tình hình quân sự và chính trị quốc tế ngày càng phức tạp theo nhiều cách khác nhau”.

Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ những bước đi cụ thể mà Bình Nhưỡng có thể thực hiện liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Bên cạnh đó, ông Kim cũng chỉ đạo tăng cường phát triển các loại vũ khí thông thường và đẩy nhanh tiến độ đóng tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược có lượng giãn nước 10.000 tấn.

Triều Tiên tự tuyên bố là quốc gia hạt nhân và khẳng định không điều gì có thể thuyết phục họ từ bỏ kho vũ khí nguyên tử, bất chấp nỗ lực của Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc trong nhiều năm qua.