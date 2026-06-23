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Quyết định lùi đường băng trắng 500m giúp chặn đứng biển lửa ở Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Sau gần hai ngày bùng phát và lan rộng trong điều kiện thời tiết bất lợi, vụ cháy rừng ở Nghệ An đã được khống chế. Phương án lùi đường băng trắng (tuyến ngăn lửa được phát quang sạch thực bì và vật liệu cháy tạo khoảng trống nhằm ngăn lửa cháy) cách 500m được xem là bước ngoặt giúp chặn đứng đà cháy lan.

Sáng 23/6, lãnh đạo UBND xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) cho biết, các lực lượng đã cơ bản khống chế được vụ cháy rừng sau gần hai ngày nỗ lực chữa cháy. Hiện chỉ còn một số điểm khói nhỏ và các lực lượng vẫn đang tiếp tục túc trực, xử lý để ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

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Đến sáng 23/6, vụ cháy rừng ở hai xã Thiên Nhẫn và Vạn An (Nghệ An) đã được kiểm soát.

Trước đó, đám cháy bùng phát vào trưa 21/6 tại khoảnh 2, 3, tiểu khu 1019A thuộc xóm 2, xã Thiên Nhẫn. Ngay sau khi nhận tin báo, nhiều lực lượng đã được huy động tham gia chữa cháy, gồm kiểm lâm, công an, quân sự, cảnh sát PCCC và CNCH cùng chính quyền địa phương, người dân.

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh và đổi hướng liên tục, công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau khi các phương án tiếp cận trực tiếp không đạt hiệu quả, tỉnh Nghệ An đã tăng cường thêm lực lượng từ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị quân đội.

Chiều 22/6, đám cháy lan nhanh sang địa bàn xã Vạn An. Trước diễn biến cháy lan nhanh và phức tạp, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo triển khai phương án lùi vị trí mở đường băng trắng cách đám cháy khoảng 500m nhằm tạo vành đai ngăn lửa từ xa, chấp nhận để cháy thêm một phần diện tích rừng để bảo vệ khu vực dân cư và hạn chế cháy lan.

Đến khoảng 23h ngày 22/6, ngọn lửa khi tiếp cận tuyến đường băng trắng lớn tại xã Vạn An đã được chặn lại, không lan sang các khu vực lân cận. Trong đêm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng sử dụng xe chuyên dụng phun nước bảo vệ các hộ dân dưới chân núi.

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Sau hai ngày hai đêm, vụ cháy rừng đã được khống chế.

Đến 4h sáng 23/6, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng tiếp tục xử lý những điểm cháy nhỏ còn sót lại và tổ chức trực gác để ngăn ngừa lửa bùng phát trở lại.

Thu Hiền
#cháy rừng #Nghệ An #đường băng trắng #chữa cháy #biển lửa #quản lý rừng #điều phối cứu hộ

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