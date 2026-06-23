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Bị khởi tố vì mua lợn nhiễm bệnh giá rẻ về giết mổ rồi bán ra thị trường

Phạm Trường

TPO - Trong quá trình mua bán, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để bán ra thị trường kiếm lời, nhóm người ở Thanh Hóa bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 23/6, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang (SN 1990, trú xã Xuân Lập); Lê Văn Thu (SN 1966, trú xã Thọ Lập) và Nguyễn Hữu Luân (SN 1987, trú xã Yên Phú) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự do có hành vi mua bán, giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

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Nguyễn Thị Trang đã mua bán lợn nhiễm bệnh để giết mổ, bán ra thị trường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Xuân Lập phát hiện một số đối tượng có biểu hiện thu mua lợn mắc bệnh để đưa vào giết mổ, tiêu thụ.

Từ kết quả điều tra, rạng sáng 13/6, công an kiểm tra đột xuất nhà Nguyễn Thị Trang thì phát hiện khu vực giết mổ đang tập kết 2 con lợn đã chết và các sản phẩm từ lợn đang trong quá trình sơ chế, có dấu hiệu mắc bệnh, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Tại khu vực chuồng nuôi, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 4 con lợn còn sống đang được nuôi nhốt chờ giết mổ.

Công an xác định, qua giới thiệu của Lê Văn Thu, Nguyễn Thị Trang đã mua của Nguyễn Hữu Luân 6 con lợn mắc bệnh giá rẻ để đưa về giết mổ, chế biến thực phẩm bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

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Lực lượng chức năng kiểm tra, xác định số lợn trên bị nhiễm bệnh.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số lợn và thịt lợn được phát hiện, thu giữ đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thực phẩm cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh trên động vật; tuyệt đối không thu mua, vận chuyển, giết mổ, chế biến hoặc tiêu thụ động vật mắc bệnh, động vật chết không rõ nguyên nhân dưới mọi hình thức.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Phạm Trường
#dịch tả châu Phi #lợn nhiễm bệnh #bán lợn #Thanh Hóa #an toàn thực phẩm #kiểm tra dịch bệnh #bảo vệ sức khỏe

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