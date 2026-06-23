Khơi thông điểm nghẽn, kiến tạo đô thị đáng sống ven sông Hồng

TP - Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, phường Bồ Đề đã đạt được nhiều kết quả toàn diện về hạ tầng, đô thị, đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy động lực phát triển kinh tế trên địa bàn. Những thành tích trên mang đến bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến xây dựng một đô thị đáng sống ven sông Hồng.

Theo địa giới hành chính mới, phường Bồ Đề có tổng diện tích tự nhiên 12,94 km2, gồm 120.000 người dân sinh sống tại 83 tổ dân phố. Sau một năm thành lập, Đảng ủy - UBND phường Bồ Đề đã chủ động kiến tạo, khơi thông các nguồn lực để tháo gỡ những điểm nghẽn. Đây là lời cam kết mạnh mẽ, là sự kết tinh giữa ý Đảng và lòng dân nhằm đưa các Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống một cách uyển chuyển và hiệu quả nhất.

Khơi thông “điểm nghẽn” hạ tầng

Phường Bồ Đề phấn đấu trở thành khu đô thị đáng sống ven sông Hồng. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Là địa phương có khối lượng GPMB lớn của dự án trọng điểm xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, phường Bồ Đề đã sớm triển khai “Dân vận khéo” để đạt được đồng thuận trong nhân dân. UBND phường đã tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp, nơi chính quyền chủ động lắng nghe và trực tiếp giải đáp mọi tâm tư, trăn trở của các hộ dân chịu ảnh hưởng. Sự minh bạch về thông tin cùng phương châm bảo vệ quyền lợi cao nhất hợp pháp của người dân đã giúp người dân hiểu rõ không chỉ quyền lợi mà cả trách nhiệm công dân đối với tương lai phát triển chung của Thủ đô.

Cùng với đó là công tác “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường đã tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cư dân. Nhờ những nỗ lực ấy, đến ngày 21/5/2026, toàn bộ các hộ dân thuộc dự án cầu Trần Hưng Đạo đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Phường Bồ Đề chính thức hoàn thành 100% công tác GPMB dự án cầu Trần Hưng Đạo, về đích đúng tiến độ được giao.

Công an phường Bồ Đề tổ chức tuyên truyền và giám sát hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại nhiều tuyến phố trên địa bàn

Giai đoạn vừa qua, phường Bồ Đề đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi hoàn thành GPMB cho 157 dự án, bố trí tái định cư cho 299 hộ dân với tổng kinh phí bồi thường đạt 497,5 tỷ đồng.

Thời gian tới, Thành phố dự kiến thu hồi 10,575ha đất để xây dựng loạt tuyến đường mới tại phường Bồ Đề. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Đảng ủy và UBND phường xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, phải chỉ đạo quyết liệt ngay từ những bước đi đầu tiên. Phương châm hành động của Bồ Đề là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Chính quyền địa phương mạnh dạn đề xuất, kiến nghị lên cấp trên những cơ chế, chính sách bổ sung có lợi nhất cho người dân trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo cuộc sống nơi ở mới của bà con phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Chương trình số 03 của Đảng ủy phường ra đời như một chiếc “chìa khóa vàng” mở ra định hướng phát triển hạ tầng giai đoạn 2025 - 2030. Với mục tiêu xóa bỏ các điểm nghẽn để người dân thụ hưởng thành quả phát triển, phường Bồ Đề đang dồn lực triển khai cụ thể hóa các Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, hứa hẹn khai thác tối đa lợi thế thiên nhiên ven sông.

Sau một năm thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, phường Bồ Đề đã đạt được những cột mốc phát triển kinh tế mạnh mẽ qua các con số ấn tượng: Phát triển 5.518 cơ sở kinh doanh, nền tảng giao thương sầm uất với 3.042 doanh nghiệp đang hoạt động; 2.476 hộ kinh doanh cá thể cùng 7 ngôi chợ dân sinh truyền thống. Cùng với đó, phường tiếp tục giữ vững thành quả không còn hộ nghèo trên địa bàn và đang nỗ lực hỗ trợ 18 hộ cận nghèo vươn lên bền vững.

Nâng cao đời sống vật chất cho người dân một cách bền vững

Một đô thị hiện đại không thể thiếu một nền kinh tế khỏe mạnh và tự chủ, Đảng ủy phường Bồ Đề đã cụ thể hóa và đưa các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị vào tâm thế phát triển kinh tế địa phương, tạo nên một thế "kiềng ba chân" vững chãi, khơi dậy mọi tiềm năng nội lực.

Đầu tiên, đối với việc thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phường Bồ Đề đã chủ động lồng ghép yếu tố bền vững vào việc phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. Chính quyền phường tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình chuyển đổi sang sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, ứng dụng năng lượng xanh và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu...

Tiếp đến, thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước trên địa bàn, Đảng ủy, UBND phường Bồ Đề đã cụ thể hóa Nghị quyết trên địa bàn thông qua việc quản lý và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực công. Phường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai, tài sản công và đầu tư công. Mọi nguồn lực từ ngân sách địa phương đều được ưu tiên bố trí “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ” cho các công trình trọng điểm, các thiết chế văn hóa, giáo dục và y tế công lập nhằm tạo nền tảng vững chắc hướng dẫn, dẫn dắt và làm bệ đỡ cho toàn bộ nền kinh tế trên địa bàn cùng phát triển.

Mảnh ghép tạo nên sự bứt phá và sôi động cho kinh tế Bồ Đề chính là việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Với lợi thế sẵn có hơn 3.000 doanh nghiệp và gần 2.500 hộ kinh doanh, chính quyền phường xác định kinh tế tư nhân chính là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng. Phường Bồ Đề không hành chính hóa các hoạt động kinh tế, mà tập trung kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đồng hành cùng người dân. Cụ thể, chính quyền hỗ trợ các hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập các ứng dụng (app) hoặc trang mạng xã hội (fanpage) để quảng bá sản phẩm độc đáo của địa phương... Sự hỗ trợ này vừa giúp phục hồi kinh tế nhanh chóng, vừa tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất cho người dân một cách bền vững.

Tháo gỡ điểm nghẽn về trật tự đô thị

Song hành cùng những bước chuyển mình về hạ tầng, một mặt trận khác ảnh hưởng trực tiếp, hằng ngày đến diện mạo đô thị và chất lượng sống của cư dân, đó là việc lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường và xử lý triệt để các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông. Với tư duy không “đánh trống bỏ dùi”, Đảng ủy và UBND phường Bồ Đề đã quyết liệt duy trì trật tự bền vững, bám sát thực địa.

Nhận diện rõ những nút thắt ảnh hưởng tới không gian công cộng, UBND phường đã chủ động ban hành 2 văn bản chỉ đạo trực tiếp, cùng với Ban chỉ đạo 197 phường xây dựng, triển khai đồng bộ 6 văn bản chuyên đề nhằm tháo gỡ tận gốc các điểm nghẽn về trật tự đô thị (TTĐT) và ùn tắc giao thông (UTGT). Điểm nhấn hành động chính là Kế hoạch số 04/KH-BCĐ197(CA) ngày 26/3/2026, huy động toàn diện các lực lượng vào cuộc một cách bài bản, phân định rõ người, rõ trách nhiệm.

Nhờ đổi mới phương thức tuyên truyền, hệ thống loa phát thanh của phường đều đặn vang lên 2 lượt mỗi ngày, lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”; Lực lượng Công an phường đã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết tự giác chấp hành quy định với hơn 860 hộ kinh doanh mặt đường.

Đặc biệt, phường Bồ Đề ghi dấu ấn sáng tạo với việc duy trì, đánh giá và nhân rộng mô hình "Tổ tự quản ba nhất" về Trật tự đô thị tại Tổ dân phố số 23 (cụm Bồ Đề) và Tổ dân phố số 15 (cụm Gia Thụy). Chính mô hình tự quản dựa vào nhân dân này đã tạo nên lá chắn vững chắc bảo vệ thành quả TTĐT. Để ngăn chặn triệt để tình trạng tái lấn chiếm, lực lượng chức năng duy trì các đội tuần tra lưu động, ứng trực khép kín vào các “khung giờ vàng” - thời điểm lưu lượng giao thông tăng cao và các hộ kinh doanh dễ phát sinh vi phạm...