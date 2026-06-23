Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mekkhala là cơn bão tháng 6 mạnh nhất 22 năm qua

Nguyễn Hoài

TPO - Đêm qua (22/6), bão Mekkhala đã mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão), là cơn bão tháng 6 mạnh nhất trong vòng 22 năm qua tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, đồng thời là siêu bão thứ hai trong năm nay trên khu vực này.

Vào 4h sáng 23/6, tâm siêu bão Mekkhala ở vào khoảng 18,8N-125,2E, trên vùng biển khu vực phía đông của đảo Luzon (Philippines) với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Cũng trong sáng nay, bão đang bắt đầu đổi hướng di chuyển lên phía bắc, đi dọc theo vùng biển phía đông Philippines để hướng về phía đảo Okinawa và miền nam Nhật Bản.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, siêu bão Mekkhala di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 5km/h, có dấu hiệu đổi hướng di chuyển lên phía bắc, hướng về phía vùng biển phía nam của Nhật Bản, cường độ vẫn duy trì ở cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

anh-man-hinh-2026-06-23-luc-085540.png
Siêu bão Mekkhala mạnh nhất trong tháng 6 suốt 22 năm qua.

Sau đó bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc, tiếp theo là hướng đông bắc, hướng về phía vùng biển phía vịnh Tosa của Nhật Bản và suy yếu dần. Cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão này.

Đặc biệt, ngoài siêu bão Mekkhala, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương lúc này cũng vừa mới hình thành một áp thấp nhiệt đới mới, vị trí lúc 4 giờ sáng nay (23/6) ở vào khoảng 14,9N-146,2E.

Áp thấp nhiệt đới này cũng có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, hướng di chuyển song song với siêu bão Mekkhala và không di chuyển vào Biển Đông.

Như vậy, bão Mekkhala trở thành siêu bão thứ hai trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay, đồng thời là cơn bão mạnh nhất Tây Bắc Thái Bình Dương trong tháng 6 suốt 22 năm qua.

Trước đó, vào tháng 4/2026, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương ghi nhận siêu bão đầu tiên là Sinlaku.

Như vậy, 2 trong số 7 cơn bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay là siêu bão, báo hiệu một mùa bão số lượng có thể không nhiều nhưng nguy cơ xuất hiện nhiều siêu bão, trong bối cảnh El Nino rất mạnh có thể sắp xảy ra.

Nguyễn Hoài
#bão Mekkhala #thiên tai #thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe