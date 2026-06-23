Hai giờ nghẹt thở cứu người đàn ông nhét vòi xịt bồn cầu vào hậu môn

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Việt Yên (Bắc Ninh) đã trải qua gần 2 giờ phẫu thuật để lấy chiếc vòi xịt bồn cầu mắc sâu khoảng 20cm trong hậu môn của một bệnh nhân nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phòng, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Minh Phương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Việt Yên cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu một ca bệnh đặc biệt. Một người đàn ông tự nhét vòi xịt bồn cầu vào sâu trong hậu môn, khiến dị vật mắc kẹt trong đại trực tràng.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 22/6, Bệnh viện Đa khoa Việt Yên tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đình K. (trú tại phường Nếnh) trong tình trạng dị vật mắc sâu trong hậu môn. Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần và đã tự đưa vòi xịt bồn cầu vào cơ thể.

Kết quả thăm khám cho thấy phần cò bấm của vòi xịt đã đi sâu vào hậu môn khoảng 20cm, nằm trong trực tràng. Cấu trúc của dị vật có thể gây tổn thương, rách hoặc thủng trực tràng bất cứ lúc nào nếu xử lý không đúng cách.

Hình ảnh vòi xịt bồn cầu vào sâu trong hậu môn bệnh nhân K.

Nhận định đây là ca bệnh hiếm gặp, Bệnh viện Đa khoa Việt Yên đã nhanh chóng hội chẩn khẩn cấp. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Minh Phương - Giám đốc bệnh viện trực tiếp tham gia phẫu thuật.

Trong phòng mổ, các bác sĩ đối diện với bài toán khó. Nếu cố gắng kéo dị vật ra theo đường tự nhiên, phần cò bấm có thể mắc lại, gây thủng đại trực tràng. Khi đó, bệnh nhân có thể phải làm hậu môn nhân tạo.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định tiến hành mổ mở để kiểm tra toàn bộ ổ bụng và đánh giá mức độ tổn thương. Sau đó, một tay bác sĩ bên trong bụng và một tay bên ngoài để ép cò bấm vòi xịt bồn cầu ra khỏi hậu môn, tránh thủng trực tràng.

“Tình huống rất khó bởi chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình lấy dị vật cũng có thể làm thủng trực tràng. Chúng tôi phải tính toán từng thao tác để đưa vòi xịt ra ngoài một cách an toàn nhất”, bác sĩ Trần Minh Phương cho biết.

Vòi xịt bồn cầu được các bác sĩ lấy ra từ hậu môn của bệnh nhân K.

Sau gần 2 giờ căng thẳng, dị vật cuối cùng được lấy ra thành công mà không gây tổn thương. Kết quả kiểm tra sau mổ cho thấy sức khỏe người bệnh đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Phương, nhiều năm công tác trong ngành y, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp bệnh nhân tự nhét vòi xịt bồn cầu vào hậu môn với mức độ phức tạp như vậy.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Việt Yên cho biết, trong nhiều năm qua, đây cũng là trường hợp đầu tiên bệnh viện tiếp nhận. Trước đó, bệnh viện từng xử lý một số ca bệnh liên quan đến người mắc rối loạn tâm thần nuốt kim băng hoặc các vật kim loại vào bụng.