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Nụ hôn dành cho Shakira trên khán đài World Cup gây sốt

Hương Ly

TPO - Shakira dự khán trận đấu giữa Argentina và Áo ở lượt trận 2 vòng bảng World Cup 2026. Ống kính truyền hình đã liên tục lia tới vị trí ngồi của "Nữ hoàng nhạc Latin".

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Shakira và con trai.

Ống kính truyền hình của nhà đài bắt gặp vị trí ngồi của Shakira ở phút 51. Cậu con trai của cô, Milan Mebarak Pique, nhanh chóng nhận ra truyền hình đã lia tới. Milan thể hiện tình cảm với mẹ bằng nụ hôn bất ngờ và Shakira bình thản nhận lấy. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

"Nữ hoàng nhạc Latin" là fan ruột của Messi. Nhiều năm trước, vợ cũ Gerard Pique từng gây chú ý với phát ngôn: "Những người chỉ trích Messi chỉ có thể là nhà báo nghiệp dư hoặc là những đứa trẻ đứng sau quản lý các trang mạng xã hội".

Giữa Shakira và Messi có mối quan hệ khá mật thiết. Messi là cầu thủ duy nhất xuất hiện trong cả 3 MV ca khúc World Cup đình đám của cô: Waka Waka (2010), La La La (2014) và Dai Dai (2026). Thậm chí trong MV mới nhất, cô còn thuyết phục được Messi "phá lệ" nói tiếng Anh.

Rạng sáng 23/6 (giờ Hà Nội), Shakira cùng 2 con là những khán giả được tận mắt chứng kiến Messi đi vào lịch sử bóng đá. Siêu sao 38 tuổi của tuyển Argentina tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới tuyển Áo.

Messi nâng tỷ số bàn ở World Cup lên 18, qua đó vượt qua Miroslav Klose (16 bàn) để là chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

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CĐV 100 tuổi đặc biệt của Messi.

Trên khán đài sân vận động AT&T còn có sự hiện diện của một khán giả đặc biệt - cụ bà 100 tuổi mang theo tấm ảnh ghi dòng chữ: "Fan 100 tuổi của Messi". Đây là tấm ảnh cũng được chia sẻ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội sau trận đấu.

Sau 2 trận ra sân tại World Cup 2026, Messi ghi đến 5 bàn. Đây cũng là tổng số bàn thắng đã ghi của Argentina khi đối đầu Algeria và Áo, cho thấy sức ảnh hưởng tuyệt đối của người đội trưởng. Trước World Cup 2026, Messi và tuyển Argentina tạo ra cơn sốt vé ở 3 trận vòng bảng.

Với việc Messi tỏa sáng rực rỡ và liên tục ghi bàn, những trận đấu tiếp theo của nhà đương kim vô địch thế giới sẽ còn "nóng" hơn nữa về nhu cầu săn vé.

Hương Ly
#Shakira #World Cup #Messi #hôn con #bóng đá #Argentina #cầu thủ

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