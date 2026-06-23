Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đắk Lắk:

Đất đai, dự án chậm tiến độ, ma túy... sắp làm 'nóng' nghị trường HĐND

Huỳnh Thủy

TPO - Nhiều vấn đề “nóng” được cử tri quan tâm như quản lý đất đai, phòng chống ma túy, thiên tai, bảo tồn văn hóa, đặc biệt là tiến độ các dự án chậm triển khai sẽ tiếp tục được đưa ra chất vấn, thảo luận thẳng thắn, không né tránh tại kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk sắp tới.

Sáng 23/6, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ 30/6 đến 1/7, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

tp-3.jpg
Quang cảnh cuộc họp báo.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 18 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, đáng chú ý là các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân; khắc phục thiên tai, dịch bệnh; chính sách với người có công; lực lượng không chuyên trách ở cơ sở; cơ chế thu hút nhân tài về địa phương.

Ông Đỗ Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 18 nghị quyết lần này có nhiều nội dung được cử tri quan tâm như chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai, dịch bệnh và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, địa phương thường xuyên hứng chịu tác động của thiên tai, bão lũ. Do đó, tỉnh đã nghiên cứu xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật để áp dụng thống nhất, lâu dài.

"Đợt bão lũ hồi cuối năm 2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05 ngày 12/2/2026 về hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ tháng 11/2025. Tuy nhiên, đây mới là nghị quyết mang tính cá biệt, không phải văn bản quy phạm pháp luật", ông Đỗ Thái Phong cho hay.

tp-1.jpg
Ông Đỗ Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Liên quan chính sách thu hút nguồn nhân lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Thái Phong cho biết, trước đây Đắk Lắk (cũ) và Phú Yên (cũ) đều đã ban hành cơ chế riêng. Sau hợp nhất, tỉnh sẽ xây dựng chính sách chung, phù hợp thực tiễn, tạo động lực thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Đối với các dự án, công trình chậm tiến độ kéo dài, HĐND tỉnh xác định đây là nhóm vấn đề trọng tâm cần tập trung tháo gỡ. Thời gian qua, các đoàn giám sát đã được thành lập nhằm rà soát, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Tại kỳ họp tới, nhiều dự án tiếp tục được đại biểu chất vấn, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục. HĐND tỉnh nhấn mạnh sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết sau kỳ họp, đặc biệt đối với các công trình, dự án chậm triển khai.

Bà Cao Thị Hòa An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 – 2031. HĐND tỉnh đã tổng hợp 10 phiếu chất vấn, tập trung vào 8 nhóm vấn đề lớn, trong đó nổi bật là quản lý đất đai, phòng chống ma túy, thiên tai, bảo tồn văn hóa và tiến độ các dự án chậm triển khai.

tp-2.jpg
Bà Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk thông tin tại cuộc họp báo.

"Các nội dung trên đều tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển của địa phương. Do đó, chúng tôi dành hơn một ngày của kỳ họp cho hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhằm nâng cao chất lượng tranh luận, tạo điều kiện để các cơ quan liên quan trực tiếp giải trình, làm rõ trách nhiệm. Các phát biểu được yêu cầu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, hạn chế hình thức", bà Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.

Bà Cao Thị Hòa An cho biết, từ nhiệm kỳ này HĐND tỉnh sẽ tổ chức họp báo trước mỗi kỳ họp, coi đây là kênh thông tin quan trọng giữa HĐND, báo chí và cử tri. Qua đó góp phần tăng tính minh bạch, nâng cao giám sát xã hội, để nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả hơn, với tinh thần “Ý Đảng – lòng dân hòa quyện, nói đi đôi với làm, thông tin kịp thời, chính xác, tạo đồng thuận trong nhân dân.”

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #nghị trường #dự án chậm tiến độ #đất đai #ma túy #bảo tồn văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe