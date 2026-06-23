Đắk Lắk: Đất đai, dự án chậm tiến độ, ma túy... sắp làm 'nóng' nghị trường HĐND

TPO - Nhiều vấn đề “nóng” được cử tri quan tâm như quản lý đất đai, phòng chống ma túy, thiên tai, bảo tồn văn hóa, đặc biệt là tiến độ các dự án chậm triển khai sẽ tiếp tục được đưa ra chất vấn, thảo luận thẳng thắn, không né tránh tại kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk sắp tới.

Sáng 23/6, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ 30/6 đến 1/7, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh cuộc họp báo.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 18 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, đáng chú ý là các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân; khắc phục thiên tai, dịch bệnh; chính sách với người có công; lực lượng không chuyên trách ở cơ sở; cơ chế thu hút nhân tài về địa phương.

Ông Đỗ Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 18 nghị quyết lần này có nhiều nội dung được cử tri quan tâm như chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai, dịch bệnh và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, địa phương thường xuyên hứng chịu tác động của thiên tai, bão lũ. Do đó, tỉnh đã nghiên cứu xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật để áp dụng thống nhất, lâu dài.

"Đợt bão lũ hồi cuối năm 2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05 ngày 12/2/2026 về hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ tháng 11/2025. Tuy nhiên, đây mới là nghị quyết mang tính cá biệt, không phải văn bản quy phạm pháp luật", ông Đỗ Thái Phong cho hay.

Ông Đỗ Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Liên quan chính sách thu hút nguồn nhân lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Thái Phong cho biết, trước đây Đắk Lắk (cũ) và Phú Yên (cũ) đều đã ban hành cơ chế riêng. Sau hợp nhất, tỉnh sẽ xây dựng chính sách chung, phù hợp thực tiễn, tạo động lực thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Đối với các dự án, công trình chậm tiến độ kéo dài, HĐND tỉnh xác định đây là nhóm vấn đề trọng tâm cần tập trung tháo gỡ. Thời gian qua, các đoàn giám sát đã được thành lập nhằm rà soát, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Tại kỳ họp tới, nhiều dự án tiếp tục được đại biểu chất vấn, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục. HĐND tỉnh nhấn mạnh sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết sau kỳ họp, đặc biệt đối với các công trình, dự án chậm triển khai.

Bà Cao Thị Hòa An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 – 2031. HĐND tỉnh đã tổng hợp 10 phiếu chất vấn, tập trung vào 8 nhóm vấn đề lớn, trong đó nổi bật là quản lý đất đai, phòng chống ma túy, thiên tai, bảo tồn văn hóa và tiến độ các dự án chậm triển khai.

Bà Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk thông tin tại cuộc họp báo.

"Các nội dung trên đều tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển của địa phương. Do đó, chúng tôi dành hơn một ngày của kỳ họp cho hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhằm nâng cao chất lượng tranh luận, tạo điều kiện để các cơ quan liên quan trực tiếp giải trình, làm rõ trách nhiệm. Các phát biểu được yêu cầu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, hạn chế hình thức", bà Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.

Bà Cao Thị Hòa An cho biết, từ nhiệm kỳ này HĐND tỉnh sẽ tổ chức họp báo trước mỗi kỳ họp, coi đây là kênh thông tin quan trọng giữa HĐND, báo chí và cử tri. Qua đó góp phần tăng tính minh bạch, nâng cao giám sát xã hội, để nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả hơn, với tinh thần “Ý Đảng – lòng dân hòa quyện, nói đi đôi với làm, thông tin kịp thời, chính xác, tạo đồng thuận trong nhân dân.”