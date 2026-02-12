Bà Phúc Bình Niê Kdăm giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Huỳnh Thủy
TPO - Bà Phúc Bình Niê Kdăm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 12/2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tại đây, các đại biểu đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với bà Phúc Bình Niê Kdăm.

Bà Phúc Bình Niê Kdăm (thứ hai, bên phải) được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Bà Phúc Bình Niê Kdăm (sinh năm 1983, dân tộc Ê Đê) quê quán xã Ea Pốk, huyện Cư M’gar (nay là xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk). Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức vụ mới, bà Phúc Bình Niê Kdăm là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng: Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026; ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện hệ thống kênh thuộc công trình thủy lợi hồ Ia Mơr (giai đoạn 2); hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản cùng một phần chi phí sản xuất ban đầu cho các vùng bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ tháng 11/2025.

Các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh và các cấp, ngành khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện đồng bộ các nghị quyết; cụ thể hóa các chủ trương của Đảng sát thực tiễn, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực quản lý, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Huỳnh Thủy
