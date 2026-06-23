Hai pháp lệnh mới chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026

TPO - Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân bổ sung quy định về gửi, giao, nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu bằng phương tiện điện tử nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Sáng 23/6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 2 pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI thông qua. Hai pháp lệnh này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Xây dựng hệ thống pháp luật công khai, minh bạch

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố các lệnh của Chủ tịch nước về công bố các pháp lệnh: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: T.T.



Trao đổi, thông tin thêm tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, việc xây dựng và ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách; xây dựng hệ thống pháp luật công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh…

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật gồm 2 điều, trong đó, có một số nội dung đáng chú ý, như mở rộng phạm vi hợp nhất văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương; mở rộng đối tượng hợp nhất văn bản đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính, bãi bỏ một phần, hết hiệu lực một phần, tạm ngưng hiệu lực một phần hoặc công bố tiếp tục có hiệu lực một phần văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết những nội dung chính của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: T.T.



Bổ sung việc Viện Kiểm sát nhận hồ sơ điện tử

Thông tin về việc xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, đại diện Tòa án nhân dân tối cao cho biết, việc xây dựng pháp lệnh nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Phòng, chống ma túy; khắc phục những khó khăn, bất cập của thực tiễn; phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ.

Pháp lệnh gồm 2 điều; sửa đổi, bổ sung một số quy định về: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tòa án xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; đơn giản hóa một số trình tự, thủ tục, phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính; rút ngắn một số thời hạn giải quyết bảo đảm tiến hành nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; rà soát, sửa đổi một số quy định cụ thể nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Phòng, chống ma túy.

Đại diện Toà án nhân dân tối cao thông tin về pháp lệnh. Ảnh: T.T.



Đáng chú ý, pháp lệnh bổ sung việc Viện kiểm sát nhận hồ sơ điện tử theo hướng, sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của tòa án cùng cấp, viện kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại tòa án đã thụ lý, có quyền sao chụp hồ sơ vụ việc đó; nhận hồ sơ vụ việc bằng phương tiện điện tử trong trường hợp quy định cụ thể.



Đồng thời, bổ sung quy định về gửi, giao, nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu bằng phương tiện điện tử nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Để bảo đảm việc triển khai có hiệu quả quy định này, phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng các cơ quan, pháp lệnh quy định Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.

