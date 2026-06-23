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Bộ Giáo dục & Đào tạo 'nợ' nhiều nhất số nghị định phải xây dựng xong dù đã qua 6 tháng

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng chỉ đạo, trường hợp để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thi hành luật, nghị quyết hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý thì phải đánh giá, kiểm điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có).

Thí điểm chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký văn bản số 707 về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

Các bộ phải lấy kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, việc bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản là một trong các tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Đồng thời cần quan tâm triển khai thực hiện thí điểm việc đánh giá, chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì.

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Nhiều bộ, ngành còn nợ nghị định ban hành quy định chi tiết.

Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thi hành luật, nghị quyết hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý thì phải đánh giá, kiểm điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có).

Nhiều bộ, ngành còn nợ văn bản pháp luật

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, gồm: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc liên quan đến 15 văn bản (14 nghị định, 01 quyết định) nợ ban hành quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhằm giải quyết dứt điểm số văn bản nợ ban hành này.

Cụ thể: Tính đến ngày 23/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo nợ 3 nghị định ban hành quy định chi tiết 2 luật, nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ nợ 1 nghị định, 1 quyết định quy định chi tiết 1 luật có hiệu lực từ 1/3/2026.

Bộ Ngoại giao nợ 2 nghị định quy định chi tiết 1 nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026.

Bộ Công Thương nợ 2 nghị định quy định chi tiết 2 nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026 và 1/3/2026.

Bộ Tài chính nợ 1 nghị định quy định chi tiết 1 nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026.

Bộ Nội vụ nợ 1 nghị định quy định chi tiết 1 luật có hiệu lực từ 1/1/2026.

Bộ Y tế nợ 1 nghị định quy định chi tiết 1 nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026.

Bộ Tư pháp nợ 1 nghị định quy định chi tiết 1 luật có hiệu lực từ 1/5/2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nợ 2 nghị định quy định chi tiết 2 luật có hiệu lực từ 1/1/2026 và 1/5/2026.

Các Bộ: Công an, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 48 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026…

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các thông tư quy định chi tiết được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không bảo đảm có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội.

Luân Dũng
#Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #Quốc hội #Ủy ban Thường vụ Quốc hội #thông tư #nghị định #Bộ Giáo dục và Đào tạo #Bộ Khoa học và Công nghệ #Bộ Tài chính #Bộ Tư pháp #Ngân hàng Nhà nước

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