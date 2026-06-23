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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích ông Starmer sau khi từ chức thủ tướng Anh

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer, sau khi nhà lãnh đạo Công đảng tuyên bố sẽ từ chức. Ông Trump cho rằng ông Starmer đã “tự gây tổn hại nghiêm trọng đến bản thân” trong những vấn đề năng lượng, nhập cư và ứng xử với Washington.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Tôi nghĩ ông ấy là một người dễ mến”, ông Trump nói với các phóng viên tại sự kiện ở Phòng Bầu dục ngày 22/6, nhưng sau đó cho rằng ông Starmer điều hành sai chính sách năng lượng của Anh khi không khai thác dầu Biển Bắc và để “các tuabin gió mọc khắp nơi”.

“Anh nhập khẩu phần lớn năng lượng. Các bạn biết từ đâu không? Na Uy. Các bạn biết họ lấy dầu ở đâu không? Biển Bắc. Anh có trữ lượng tài nguyên ở Biển Bắc dồi dào hơn nhiều, nhưng họ không muốn khai thác vì lý do môi trường”, Tổng thống Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi ông Starmer là “một người bạn của tôi”, nhưng không ủng hộ Mỹ đủ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và trong cuộc chiến với Iran.

Hai người từng căng thẳng về vấn đề sử dụng các căn cứ quân sự của Anh ở đảo Síp để lực lượng Mỹ tấn công vào Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra thất vọng vì Anh mất quá nhiều thời gian phê chuẩn đề nghị của Mỹ về việc sử dụng căn cứ RAF Akrotiri ở Síp để không kích các mục tiêu Iran.

“Ông ấy nói chúng tôi không thể sử dụng hòn đảo để hạ cánh. Đó là lần đầu tiên tôi thấy như vậy”, ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông Starmer cuối cùng đã nhượng bộ nhưng đó là “quyết định tồi” và “đã khiến ông ấy bị tổn hại nặng nề”.

“Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt lành. Nhưng ông ấy có 2 vấn đề: Năng lượng và nhập cư - và tội phạm. Nhưng chủ yếu là năng lượng và nhập cư. Ông ấy đã tự làm tổn hại bản thân rất, rất nghiêm trọng”, ông Trump nói.

Ngày 22/6, ông Starmer thông báo ông sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí thủ tướng trong giai đoạn chuyển giao có trật tự. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng ông chịu áp lực từ nhiều nghị sĩ trong đảng và ủng hộ suy giảm.

Chính trị gia kỳ cựu của Công đảng Andy Burnham - cựu thị trưởng Manchester, trở thành ứng viên hàng đầu kế nhiệm ông Starmer, có thể trở thành thủ tướng thứ 7 của Anh trong 1 thập kỷ.

Các nhà phân tích cho rằng ông Burnham nhiều khả năng sẽ không phải cạnh tranh đáng kể, đặc biệt sau khi cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting quyết định không tranh cử thủ tướng.

Bình Giang
Theo Reuters
#Thủ tướng Anh #Keir Starmer #Tổng thống Trump #Donald Trump

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