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Concert Thanh xuân mở bản đồ sân khấu, công bố 6 vị trí vé

Ngọc Ánh

TPO - Với sự tham gia của 12 nghệ sĩ, concert Thanh xuân được kỳ vọng truyền tải mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Concert bố trí 6 khu vực theo dõi dành cho khán giả.

Concert Thanh xuân đang bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi diễn ra vào tối 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội).

Trên những chiếc vé trong đợt phát hành miễn phí đều in tên fanzone, bao gồm Thanh xuân 1, Thanh xuân 2, Thanh xuân 3, Thanh xuân 4, Thanh xuân 5 và Thanh xuân 6.

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Sơ đồ vị trí các fanzone.

Ban tổ chức mở cổng sự kiện lúc 13h và đóng cổng tiếp nhận khán giả vào 18h. Khu vực fanzone sẽ mở trong khoảng thời gian từ 17h30-19h.

Cổng 1 của chương trình dành cho khách mời đặc biệt, thực hiện theo thông tin ghi trên giấy mời. Cổng 2 dành cho khách mời, khán giả sử dụng vé mời giấy hoặc vé điện tử. Tại cổng này, ban tổ chức bố trí nhiều làn check-in để phục vụ khán giả.

Khán giả nên có mặt theo khung giờ được khuyến nghị trên vé để hoàn tất việc check-in, di chuyển vào đúng khu vực và ổn định vị trí trước khi chương trình bắt đầu. Khán giả vui lòng không mua bán, chuyển nhượng, chia sẻ mã QR hoặc sử dụng vé không chính chủ để tránh ảnh hưởng đến quyền tham dự chương trình.

Concert Thanh xuân không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Vì vậy, khán giả cần mang theo căn cước công dân bản gốc hoặc căn cước điện tử để đối chiếu thông tin.

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Vé concert được in sẵn tên các khu vực.

Sân khấu quy mô 20.000 chỗ ngồi dần hoàn thiện để phục vụ khán giả. Trường đua F1 - nơi tổ chức concert Thanh xuân - là điểm kết nối giao thông thuận tiện, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng. Hạ tầng cũng đáp ứng tiêu chuẩn cho sự kiện nghệ thuật quy mô lớn.

Với sự tham gia của 12 nghệ sĩ, concert Thanh xuân được kỳ vọng truyền tải mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng phát triển, vai trò của thanh niên không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận các sản phẩm văn hóa mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo, định hình và lan tỏa các giá trị văn hóa của thời đại.

Đó cũng chính là tinh thần ban tổ chức mong muốn theo đuổi khi tiên phong bước vào lĩnh vực tổ chức concert, mở ra không gian mới để kết nối, truyền cảm hứng và đồng hành cùng tuổi trẻ Việt Nam.

Ngọc Ánh
#concert #Thanh xuân #vé #fanzone #nghệ sĩ #Hà Nội #sự kiện

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