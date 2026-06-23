Đem ánh sáng về nóc Măng Dí giữa đại ngàn

Trời miền Trung vào hè như chảo lửa, nhân viên Điện lực Trà My (PC Đà Nẵng) vẫn miệt mài băng rừng lội suối để mang ánh sáng đến với hàng chục hộ dân ở nóc Măng Dí (xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng).
Đường đến nóc Măng Dí là một hành trình đầy thử thách, nhiều đoạn xe cơ giới hoàn toàn không thể tiếp cận, mọi vật tư, thiết bị và dụng cụ phục vụ thi công đều phải vận chuyển bằng sức người. Có đoạn đường hẹp chỉ vừa đủ một người đi, một bên là taluy dốc, công nhân vừa cõng theo thiết bị, vừa từng bước bám chắc vào nền đất để giữ thăng bằng. Băng rừng, leo dốc hết mấy km, họ cũng đến được với nóc Măng Dí và bắt tay vào việc đưa lưới điện đến với các hộ dân.
Dù trời nắng nóng, công nhân oằn lưng miệt mài xác định vị trí, đào hố, dựng cột, kéo dây…Sau những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày 3/6/2026, công trình cấp điện dài 3,8 km đường dây hạ áp chính thức hoàn thành và đóng điện thành công. Những bóng đèn đầu tiên bừng sáng trong từng ngôi nhà giữa núi rừng đã thắp lên niềm vui sướng, hân hoan trên khuôn mặt của từng người dân nơi đây.
Ông Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho hay, nóc Măng Dí cách xa trung tâm xã gần 8km, trước đây một số hộ kéo điện về rồi chia nhau dùng nhưng vì quá xa nên chập chờn khi được khi không. “Bây giờ nhà nào cũng được thắp sáng. Bà con nấu được nồi cơm chín ngon lành, cắm tủ lạnh mát rượi. Vui nhất khi mọi người, mà đặc biệt là lũ trẻ được xem ti vi để biết thêm về thế giới ngoài kia, tiếp cận thông tin, trí thức. Thậm chí ngày lên rừng, tối về vẫn có điện học bài. Còn gì mừng hơn nữa!”, ông Hiên nói.
Lãnh đạo xã Trà Linh nhìn nhận, điện về “khai sáng” cho bà con, giúp họ thuận tiện hơn trong sinh hoạt, nắm bắt thông tin, ứng dụng máy móc vào lao động sản xuất… Cả nóc như bước sang trang mới. Hiện trên địa bàn xã còn khoảng 500 hộ ở một số nóc chưa có điện. Xã đã báo cáo lên các cấp để sớm đưa điện về thắp sáng cho bà con.
Hiện tại, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã cấp điện lưới quốc gia đến 100% xã, phường, với hơn 99,91% số hộ dân có điện. Trong đó, số hộ nông thôn có điện đạt tỷ lệ 99,86%.
Công tác đầu tư xây dựng lưới điện được đơn vị chú trọng. EVNCPC đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 90 dự án, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy cho các phụ tải, khách hàng của khu vực miền Trung.
Không chỉ vậy, từ đầu năm đến nay, EVNCPC đã dành hơn 7,8 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại 7 tỉnh, thành phố miền Trung như: chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà cho người nghèo; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai các công trình thắp sáng đường quê cùng các hoạt động an sinh xã hội khác.