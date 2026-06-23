Đem ánh sáng về nóc Măng Dí giữa đại ngàn

TP - “Từ ngày có điện, nhà nhà có ánh sáng, vui nhất là những hộ có ti vi, bà con như bước vào một thế giới mới”, ông Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh xúc động.

Trời miền Trung vào hè như chảo lửa, nhân viên Điện lực Trà My (PC Đà Nẵng) vẫn miệt mài băng rừng lội suối để mang ánh sáng đến với hàng chục hộ dân ở nóc Măng Dí (xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng).

Công nhân điện lực đi bộ nhiều km để đưa điện về với bà con vùng cao

Đường đến nóc Măng Dí là một hành trình đầy thử thách, nhiều đoạn xe cơ giới hoàn toàn không thể tiếp cận, mọi vật tư, thiết bị và dụng cụ phục vụ thi công đều phải vận chuyển bằng sức người. Có đoạn đường hẹp chỉ vừa đủ một người đi, một bên là taluy dốc, công nhân vừa cõng theo thiết bị, vừa từng bước bám chắc vào nền đất để giữ thăng bằng. Băng rừng, leo dốc hết mấy km, họ cũng đến được với nóc Măng Dí và bắt tay vào việc đưa lưới điện đến với các hộ dân.

Ánh sáng về với các hộ dân ở nóc Măng Dí (xã Trà Linh)

Dù trời nắng nóng, công nhân oằn lưng miệt mài xác định vị trí, đào hố, dựng cột, kéo dây…Sau những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày 3/6/2026, công trình cấp điện dài 3,8 km đường dây hạ áp chính thức hoàn thành và đóng điện thành công. Những bóng đèn đầu tiên bừng sáng trong từng ngôi nhà giữa núi rừng đã thắp lên niềm vui sướng, hân hoan trên khuôn mặt của từng người dân nơi đây.

Ông Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho hay, nóc Măng Dí cách xa trung tâm xã gần 8km, trước đây một số hộ kéo điện về rồi chia nhau dùng nhưng vì quá xa nên chập chờn khi được khi không. “Bây giờ nhà nào cũng được thắp sáng. Bà con nấu được nồi cơm chín ngon lành, cắm tủ lạnh mát rượi. Vui nhất khi mọi người, mà đặc biệt là lũ trẻ được xem ti vi để biết thêm về thế giới ngoài kia, tiếp cận thông tin, trí thức. Thậm chí ngày lên rừng, tối về vẫn có điện học bài. Còn gì mừng hơn nữa!”, ông Hiên nói.

Lãnh đạo xã Trà Linh nhìn nhận, điện về “khai sáng” cho bà con, giúp họ thuận tiện hơn trong sinh hoạt, nắm bắt thông tin, ứng dụng máy móc vào lao động sản xuất… Cả nóc như bước sang trang mới. Hiện trên địa bàn xã còn khoảng 500 hộ ở một số nóc chưa có điện. Xã đã báo cáo lên các cấp để sớm đưa điện về thắp sáng cho bà con.