Opella tiên phong tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên "sống khỏe chủ động"

TP - Chiến lược phát triển bền vững Health3 vừa được Opella công bố năm 2026, phản chiếu cách doanh nghiệp này có thể định hình tương lai ngành chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng, tạo tác động tích cực cho xã hội trong kỷ nguyên “sống khỏe chủ động”.

Việt Nam đang bước vào thời kỳ chuyển dịch y tế lớn nhất nhiều thập kỷ. Trong kỷ nguyên mới, “sống khỏe chủ động” (self-care) trở thành nhân tố định hình chiến lược an sinh xã hội bền vững. Đây không chỉ là “tuyến phòng thủ đầu tiên” của hệ thống y tế, mà còn là năng lực thiết yếu của mỗi cá nhân để làm chủ sức khỏe chính mình.

Opella cùng dự án Vệ sinh học đường đã cải thiện điều kiện sinh hoạt cho hơn 40.000 học sinh & giáo viên vùng sâu

Trong số doanh nghiệp tiên phong, Opella nổi bật với không chỉ bởi thị phần lớn và bề dày lâu đời trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động, mà còn vì cách tiếp cận “đồng kiến tạo” hệ sinh thái sức khỏe mới. Chiến lược phát triển bền vững Health3 vừa được Opella công bố năm 2026, đánh dấu chương tiếp theo trong cách tiếp cận trách nhiệm của doanh nghiệp với 3 trụ cột - Hành tinh, Con người và Doanh nghiệp khỏe mạnh.

Healthy People: Con người khỏe mạnh

Mỗi năm có 1.2 tỷ ca bệnh nhẹ được người dân châu Âu tự xử lý bằng thuốc không kê đơn, qua đó tiết kiệm hơn 13 tỷ giờ di chuyển lẫn chờ đợi của người dân và 2.2 tỷ giờ làm việc của đội ngũ bác sĩ. Hiệu quả self-care phụ thuộc vào mức độ hiểu biết về sức khỏe của cộng đồng, song khoảng trống này còn lớn ở nhiều quốc gia.

Bà Valentina Belcheva - Tổng Giám đốc Opella Việt Nam & Campuchia

Chia sẻ về mục tiêu lấp khoảng trống này, bà Valentina Belcheva- Tổng Giám đốc Opella tại Việt Nam và Campuchia cho hay: “Opella đang không ngừng trao quyền để mỗi người trở thành "người quản lý sức khỏe" của chính mình, khởi đầu từ năng lực sống cốt lõi đầu tiên - hiểu biết về sức khỏe (health literacy)”.

Giai đoạn 2023-2025, Opella đã nâng cao nhận thức sức khỏe và sử dụng thuốc có trách nhiệm cho 100 triệu người mỗi năm; riêng 2025 tiếp cận 238 triệu người trên toàn cầu. Health3 tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao hiểu biết sức khỏe cho 50 triệu người hàng năm, đồng thời đào tạo 200.000 dược sĩ để gia tăng “điểm chạm” với cộng đồng.

Tại Việt Nam, cam kết toàn cầu này được cụ thể hóa bằng các hành động thiết thực. Đối với người dùng, Opella hiện thực hoá sứ mệnh “Sức khỏe trong tầm tay” với các chiến dịch giáo dục sức khỏe xoay quanh danh mục thuốc không kê đơn, vitamin, khoáng chất và thực phẩm bổ sung. Các chương trình phát triển chuyên môn thông qua Học viện Dược sĩ và nền tảng Docquity, cũng tiếp sức liên tục cho 40.000 lượt chuyên viên y tế trong 2025.

Đặc biệt, Opella còn hợp tác với Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (HSPI) trong vai trò tham mưu chính sách thúc đẩy tự chăm sóc sức khỏe dựa trên bằng chứng khoa học. Cả hai bên đã nghiên cứu theo khung quốc tế trên 171 cán bộ y tế và 418 người dùng tại 4 tỉnh, để tìm hiểu nhu cầu và rào cản của người dân trong hành trình tự chăm sóc sức khỏe.

Vượt ra ngoài kệ thuốc, chương trình “Vệ sinh học đường” triển khai bởi Opella và Quỹ Hy Vọng, cũng mang 81 nhà vệ sinh đến nhiều trường khó khăn, giảm số ca tiêu chảy và đau dạ dày giai đoạn 2022-2025. Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục xây mới 10 công trình tại Sơn La, giáo dục trực quan qua video và tranh ảnh giúp trẻ chủ động ngừa bệnh tiêu hóa.

Healthy Planet: Hành tinh khỏe mạnh

Nhà máy Opella sử dụng 100% điện năng tái tạo trong sản xuất

Ngành chăm sóc sức khỏe hiện tạo ra gần 5% tổng lượng phát thải toàn cầu. Nhận thức rõ sức khỏe con người không thể tách rời khỏi sức khỏe môi trường, Opella đã chuyển đổi sản xuất bền vững để giảm 70% lượng phát thải khí nhà kính (Phạm vi 1-2) so với năm 2019, đặt mục tiêu đạt Net-Zero vào 2050.

Nhà máy Opella Việt Nam cũng duy trì trạng thái Landfill-free (không chôn lấp rác thải) từ tháng 8/2023 và sử dụng 100% điện năng tái tạo trong sản xuất.

Song song đó, doanh nghiệp tiên phong “số hoá” bao bì qua mã QR thay thế tờ hướng dẫn sử dụng giấy, mang lại tác động tích lũy đáng kể khi nhân lên theo quy mô sản xuất. Cùng với 97% bao bì giấy đạt chứng nhận FSC, Opella cải tiến vỏ ống sản phẩm để giảm nhựa nguyên sinh, chuyển đổi màng che pallet sử dụng nhiều lần để bảo vệ môi trường.

Healthy Business: Doanh nghiệp khỏe mạnh

Đạo đức kinh doanh gắn liền với tiêu chuẩn ngành chăm sóc sức khỏe. Opella thực thi điều này bằng cách trở thành công ty chăm sóc sức khỏe người dùng đầu tiên trên toàn cầu, đạt chứng nhận B Corp về xã hội và môi trường. Bằng cách theo đuổi hành trình tái cấp mỗi 5 năm, Opella tái định nghĩa trách nhiệm minh bạch của khối doanh nghiệp dược - không đơn thuần chỉ kinh doanh mà còn tạo ra giá trị lâu dài, bền vững vượt ra ngoài phạm vi sản phẩm.

Toàn bộ nhân sự đều hoàn thành đào tạo nghiêm ngặt về tuân thủ và đạo đức kinh doanh. Opella cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ và tin tưởng vào tiềm năng thị trường Việt Nam. Tập đoàn chọn Việt Nam để đặt một trong 4 trung tâm R&D toàn cầu của Opella, cũng là trung tâm duy nhất tại châu Á. Nhà máy Opella Việt Nam cũng đạt các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe trong thực hành sản xuất dược như GMP (WHO), TGA (Úc) và MFDS (Hàn Quốc).

Bà Valentina nhấn mạnh: “Mỗi bước đi của Opella đều khẳng định cam kết trách nhiệm ‘vì một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng’. Năm 2026, Health3³ không chỉ mở ra chương tiếp theo trong cách tiếp cận phát triển bền vững của Opella, mà còn củng cố vai trò đồng hành cùng ngành y tế trong kỷ nguyên "sống khỏe chủ động", ứng phó với những thách thức sức khỏe cấp bách của quốc gia”.