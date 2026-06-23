Phòng chống dịch chủ động, lá chắn bảo vệ sức khỏe cộng đồng

TP - Trước diễn biến khó lường của nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm, Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ thế ứng phó sang chủ động phòng ngừa, giám sát sớm, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Đây được xem là “lá chắn” quan trọng để bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ vững môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Giám sát từ sớm, không để dịch lan rộng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, trong quý II/2026, công tác phòng, chống dịch tiếp tục được triển khai đồng bộ, bám sát tình hình thực tế tại các xã, phường, đặc khu. Đơn vị thường xuyên theo dõi, phân tích diễn biến dịch bệnh, kịp thời tham mưu Sở Y tế các biện pháp phòng, chống phù hợp, đồng thời duy trì các đội đáp ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi xuất hiện ca bệnh, ổ dịch.

CDC Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế xã, phường, đặc khu sau sắp xếp tổ chức

Trong kỳ quý II, Quảng Ninh ghi nhận 69 ca mắc COVID-19; 91 ca nghi sởi, trong đó 56 ca dương tính; 11 ca sốt xuất huyết; 270 ca tay chân miệng. Một số bệnh truyền nhiễm khác như ho gà, uốn ván, viêm màng não do não mô cầu, Leptospira cũng được ghi nhận rải rác. Đáng chú ý, bệnh dại chưa ghi nhận ca mắc trên người, nhưng toàn tỉnh có hơn 3.300 trường hợp điều trị dự phòng phơi nhiễm, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước thực tế này, ngành y tế dự phòng xác định phòng chống dịch không chỉ là xử lý khi có ca bệnh, mà quan trọng hơn là phát hiện sớm nguy cơ. Hệ thống giám sát dịch tễ, giám sát dựa vào sự kiện được duy trì, mở rộng; các địa bàn có nguy cơ được tăng cường kiểm tra, hướng dẫn xử lý véc tơ truyền bệnh, đặc biệt với sốt xuất huyết trong thời điểm giao mùa, mưa nhiều.

Cùng với giám sát chuyên môn, công tác truyền thông phòng bệnh được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và nền tảng số. Người dân được khuyến cáo chủ động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, tiêm chủng đầy đủ, đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường và thực hiện tiêm phòng sau phơi nhiễm khi bị chó, mèo cắn.

Tuyến phòng thủ quan trọng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của y tế dự phòng là duy trì tỷ lệ tiêm chủng, nhất là với trẻ em. Trong quý II, chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục được triển khai tại các địa phương; đồng thời rà soát, tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa tiêm đủ mũi. Đối với trẻ mầm non và học sinh lớp 1, toàn tỉnh đã rà soát tiền sử tiêm chủng cho trẻ đạt 100%; kết quả tiêm bù đạt hơn 87%.

Công tác xét nghiệm cũng được xem là khâu then chốt để phát hiện nhanh, khoanh vùng chính xác. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hiện có hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy Realtime-PCR, hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động, xét nghiệm sinh hóa, huyết học, hệ thống xét nghiệm tải lượng virus… Qua đó, đáp ứng yêu cầu giám sát dịch bệnh, kiểm nghiệm nước, thực phẩm, môi trường và phục vụ các chương trình y tế dự phòng.

Không chỉ tập trung ở tuyến tỉnh, CDC Quảng Ninh còn tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho 55 trạm y tế xã, phường, đặc khu sau sắp xếp tổ chức. Các nội dung hỗ trợ gồm phòng chống dịch, tiêm chủng, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, sức khỏe sinh sản, môi trường, truyền thông, ký sinh trùng, hồ sơ sức khỏe điện tử… Hình thức triển khai linh hoạt, kết hợp giám sát trực tiếp, hỗ trợ trực tuyến và đào tạo theo kiểu “cầm tay chỉ việc”.

Qua giám sát, 100% trạm y tế đã được kiện toàn, phân công cán bộ đầu mối phụ trách các chương trình y tế. Đây là nền tảng quan trọng để y tế cơ sở thực sự trở thành tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm nguy cơ dịch bệnh và triển khai các biện pháp can thiệp ngay tại cộng đồng.

Các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe được triển khai rộng khắp. Lũy tích đến hết tháng 6/2026, toàn ngành y tế tổ chức hơn 5.100 lượt tọa đàm, nói chuyện sức khỏe; hơn 2.300 lượt thảo luận nhóm; hơn 3.600 lượt thăm hộ gia đình. Trên nền tảng mạng xã hội, hàng nghìn tin, bài được đăng tải, thu hút gần 600.000 lượt người theo dõi.

Với phương châm chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm, xử lý nhanh, y tế dự phòng Quảng Ninh đang từng bước xây dựng hệ thống phòng chống dịch vững chắc từ tỉnh đến cơ sở. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế, mà còn là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển.