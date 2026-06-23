Làm chủ kỹ thuật cao, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng khẳng định vị thế bệnh viện hạng I

TP - Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng đang khẳng định vị thế bệnh viện hạng I, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận.

Với quy mô 760 giường bệnh, 20 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, 3 khoa hỗ trợ và 7 phòng chức năng, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

Ca thay van động mạch chủ qua da tại Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng mở thêm cơ hội điều trị ít xâm lấn cho người bệnh van tim tại khu vực phía nam TP. Đà Nẵng

Đến nay, bệnh viện được phê duyệt 12.981 danh mục kỹ thuật, trong đó hơn 7.000 kỹ thuật thực hiện thường quy.

Nhiều lĩnh vực mũi nhọn như: tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật nội soi, thay khớp, phẫu thuật thần kinh - cột sống, hồi sức tích cực, lọc máu, nội soi tiêu hóa chuyên sâu giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ chất lượng cao tại địa phương.

BSCKII. Nguyễn Đình Hùng – Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: “Song hành với phát triển chuyên môn, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến bệnh án điện tử, ứng dụng phần mềm hỗ trợ chẩn đoán, cảnh báo tương tác thuốc, cảnh báo trùng lặp cận lâm sàng, rút ngắn thời gian chờ đợi”.

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng xây dựng môi trường y tế hiện đại, nhân văn và bền vững.