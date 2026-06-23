Người tham gia cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố không được quá 65 tuổi

TPO - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố.

Hướng dẫn nhấn mạnh, việc sắp xếp, thành lập tổ chức đảng phải đồng bộ, thống nhất và tương ứng với việc sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực tiễn của từng địa phương nhằm góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo hướng dẫn, công tác nhân sự phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm cơ cấu độ tuổi hợp lý, hài hòa giữa tính kế thừa và yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Người dân đi bầu tổ trưởng tổ dân phố. Ảnh: PV.



Nhân sự được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, trong đó đặc biệt coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, uy tín, sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực lãnh đạo, khả năng quy tụ, vận động quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tập trung vào đối tượng trẻ, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ, chuyển đổi số...

Về tên gọi, hướng dẫn nêu rõ, các chi bộ thôn, tổ dân phố mới lấy theo tên gọi trong nghị quyết của HĐND xã, phường hoặc quyết định của UBND đặc khu về sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố. Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc diện sắp xếp nhưng có thay đổi về tên gọi thì ban hành quyết định đổi tên chi bộ.

Về nhiệm kỳ, thống nhất thực hiện thí điểm nhiệm kỳ của chi bộ thôn, tổ dân phố là 5 năm, áp dụng đối với cả chi bộ mới thành lập sau sắp xếp và chi bộ không thuộc diện sắp xếp; thời gian nhiệm kỳ tính theo thời gian nhiệm kỳ của cấp ủy cấp trên trực tiếp là nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý, nhiệm kỳ đầu tiên của các chi bộ mới thành lập thì không nhất thiết là 5 năm; được tính theo nhiệm kỳ của cấp ủy cấp trên trực tiếp là nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trên cơ sở chủ trương sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy xã, phường, đặc khu xây dựng đề án về sắp xếp, thành lập mới các chi bộ và đề án nhân sự (bao gồm chi ủy, bí thư, phó bí thư).

Đảng ủy xã, phường, đặc khu triển khai các quyết định về kết thúc hoạt động đối với các chi bộ thuộc diện sắp xếp, sáp nhập; quyết định thành lập các chi bộ thôn, tổ dân phố mới; thực hiện việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường, đặc khu chỉ định nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đồng bộ, thống nhất đối với các chi bộ không thuộc diện sắp xếp.

Về công tác nhân sự, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy viên phải có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và trình độ lý luận chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với đó, phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở. Nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố không quá 65 tuổi tại thời điểm chỉ định.

Ban Tổ chức Trung ương cũng khuyến khích thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận; quan tâm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín và triển vọng phát triển tham gia cấp ủy ở những nơi có đủ điều kiện, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và từng bước trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố.