55 đại biểu ưu tú của tuổi trẻ Quân đội sẽ tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Đại diện cho hàng chục vạn đoàn viên, thanh niên trong toàn quân, 55 đại biểu ưu tú của tuổi trẻ Quân đội sẽ tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Họ không chỉ mang theo tiếng nói của tuổi trẻ Quân đội mà còn mang trách nhiệm lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đến ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam.

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu thanh niên Quân đội (TNQĐ) dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt, giao nhiệm vụ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban TNQĐ, chủ trì chương trình gặp mặt, giao nhiệm vụ.

Theo Ban TNQĐ, tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Quân đội có 55 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng chục vạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân, gồm 10 đại biểu đương nhiên, 24 đại biểu do ĐH Đoàn toàn quân lần thứ XI bầu, 2 đại biểu do Trung ương Đoàn chỉ định và 19 đại biểu do ĐH các tỉnh, thành Đoàn bầu.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban TNQĐ, phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu Quân đội tham dự Đại hội.

Trung tá Trần Văn Toán - Trợ lý Thanh niên Quân khu 4, đại diện các đại biểu dự Đại hội phát biểu hứa hẹn.

“Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiến hành trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội, song cũng có nhiều khó khăn thách thức, đã và đang đặt ra yêu cầu cao đối với tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Quân đội nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy nói.

Theo Trưởng Ban TNQĐ, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, niềm tin, khát vọng và quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam được cống hiến trí tuệ, tài năng, sức trẻ trong giai đoạn cách mạng mới.

Do vậy, các đại biểu phải thể hiện trách nhiệm rất lớn, một mặt nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên, đồng thời định hướng, cổ vũ, động viên tinh thần hành động của tuổi trẻ cả nước “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Quang cảnh buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, là một trong ba đoàn có số lượng đại biểu đông nhất cả nước về dự Đại hội (cùng với đoàn đại biểu TP Hà Nội và TPHCM), các đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ toàn quân cần chuẩn bị thật tốt tinh thần tham gia Đại hội.

Các đại biểu cần thể hiện là những cán bộ Đoàn, đoàn viên trong lực lượng ưu tú của thanh niên Việt Nam, xung kích, đi đầu thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và hình ảnh TNQĐ.

Cùng với đó, các đại biểu phải thường xuyên đề cao vai trò, trách nhiệm, là hạt nhân tích cực, tuyên truyền viên xuất sắc trong xây dựng, bồi đắp và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với ĐH và tuổi trẻ cả nước; luôn phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoạt động của ĐH, quán triệt, thực hiện đúng nguyên tắc, chấp hành nghiêm quy chế và chương trình làm việc ĐH đã xác định.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy trao quà của Tổng cục Chính trị tặng các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy cũng lưu ý các đại biểu phải chuẩn bị thật tốt các ý kiến phát biểu tham luận tại 5 diễn đàn cũng như ý kiến phát biểu tại ĐH; phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm trong quá trình làm công tác nhân sự cũng như công tác bầu cử tại ĐH.