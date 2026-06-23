Rộn ràng sắc xanh khắp mọi miền hướng về ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam

TPO - Ngày 23/6, cửa ngõ Thủ đô – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài rực rỡ sắc xanh thanh niên. Những chuyến bay từ miền Trung nắng gió, đại ngàn Tây Nguyên đến miền Tây sông nước lần lượt đáp xuống, mang theo hơi thở của tuổi trẻ khắp mọi miền về với Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tình nguyện viên đón đoàn đại biểu tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Xuân Tùng

“Phủ xanh” cửa ngõ Thủ đô

Ngay từ sáng sớm, không khí tại ga đến sân bay Nội Bài đã trở nên sôi nổi. 11 đoàn đại biểu đến từ: Đà Nẵng, Huế, Đắk Lăk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh lần lượt hội quân, sẵn sàng hành trình ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng hạ cánh sớm nhất. Trong sắc áo xanh thanh niên quen thuộc, các đại biểu cùng đội ngũ tình nguyện viên đón tiếp đã tạo nên một khung cảnh trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Những tiếng hô vang khẩu hiệu hành động của Đại hội: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” khẳng định tâm thế sẵn sàng dấn thân của thế hệ trẻ.

Đoàn đại biểu Đà Nẵng. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, với ánh mắt lấp lánh niềm vui, chia sẻ: “Chúng tôi mang theo tâm thế sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất của đoàn viên, thanh niên cả nước. Với tinh thần xung kích, đổi mới, đoàn Đà Nẵng sẽ tập trung trí tuệ, đem tâm huyết để góp ý sâu sắc vào các văn kiện, với mục tiêu sau Đại hội sẽ triển khai ngay những Nghị quyết hiệu quả, chất lượng nhất vào cuộc sống".

Đoàn đại biểu Đà Nẵng và các tình nguyện viên cùng thể hiện tinh thần chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Xuân Tùng

Hành trình của niềm tự hào và khát vọng

Trong dòng người rạng rỡ ấy, đại biểu Huỳnh Nguyễn Yến Nhi – Hoa khôi Sinh viên Đại học Đà Nẵng 2024, nổi bật vẻ tươi tắn và sự xúc động chân thành. Dù đã nhiều lần đến Hà Nội, nhưng với Nhi, chuyến đi này mang một ý nghĩa đặc biệt.

“Khoác lên chiếc áo Đoàn, đi cùng đoàn đại biểu thành phố ra tham dự Đại hội là một hành trình tự hào của tuổi trẻ. Từ lúc ở Đà Nẵng đến khi hạ cánh, tôi luôn cảm thấy hào hứng. Sự đón tiếp chu đáo của Trung ương Đoàn và các bạn tình nguyện viên khiến tôi thấy ấm lòng vô cùng,” Nhi bộc bạch.

Nhi chia sẻ thêm, thông điệp của Đại hội chính là “kim chỉ nam” cho hành động của mình: “Tôi mong muốn mang đến Đại hội tinh thần của một người trẻ dám nghĩ, dám làm, lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ Đà Nẵng năng động. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách mở ra nhiều cơ hội để thanh niên phát triển toàn diện, thực sự làm chủ tương lai".

Đại biểu Huỳnh Nguyễn Yến Nhi. Ảnh: Xuân Tùng

Mang hồn cốt quê hương về “Tết Đoàn”

Hòa cùng nhịp đập sôi nổi ấy, đoàn đại biểu TP. Huế cũng mang theo tinh thần đầy nhiệt huyết từ vùng đất Cố đô.

Anh Nguyễn Thanh Hoài – Bí thư Thành Đoàn Huế bày tỏ, Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, mà thực sự là lễ hội, “Tết Đoàn” đối với đoàn viên, thanh niên. “Vì vậy, mỗi cán bộ Đoàn đều đang rất háo hức, mang theo những tâm tư, kỳ vọng và sự gửi gắm của hàng triệu đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đến với Đại hội”, anh Hoài bày tỏ.

Gửi gắm kỳ vọng của hàng triệu đoàn viên đất Cố Đô, anh Hoài nhấn mạnh vào mục tiêu phát huy các giá trị văn hóa: “Đoàn đại biểu Huế đặt kỳ vọng lớn vào việc khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong thanh niên để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng tôi mong muốn mỗi bạn trẻ không chỉ là người thừa hưởng mà phải là những đại sứ đưa nét đẹp văn hóa địa phương vào dòng chảy sáng tạo của đất nước trong nhiệm kỳ mới".

Đoàn đại biểu TP Huế. Ảnh: Xuân Tùng

Đại biểu Đắk Lắk gửi gắm khát vọng bứt phá

Mang theo cái nắng, gió và hơi thở tràn đầy sức sống của đại ngàn, những đại biểu thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã đặt chân đến Thủ đô Hà Nội.

Anh Trần Ngọc Khánh – Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch Hội LHTN xã Quảng Phú xúc động trong lần đầu tiên về Thủ đô trong dịp Đại hội Đoàn toàn quốc.

“Lần đầu tiên đến Hà Nội, lại vào đúng kỳ Đại hội quan trọng của tuổi trẻ cả nước, tôi cảm thấy rất ấm lòng trước sự đón tiếp nhiệt tình của các bạn đoàn viên. Những khoảnh khắc ấn tượng đầu tiên này khiến một người đến từ miền xa như mình cảm thấy tự tin và háo hức hơn bao giờ hết để bước vào ngày hội lớn”, anh Khánh chia sẻ.

Là cán bộ Đoàn bám sát cơ sở, anh Khánh gửi gắm kỳ vọng về sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác cán bộ. Anh bày tỏ: “Tôi mong muốn Đại hội sẽ có những bước đột phá, quan tâm sâu sát hơn nữa đến đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tại các thôn, buôn. Đây là lực lượng nòng cốt, là những hạt nhân duy trì và vận hành bộ máy tại cơ sở. Trong kỷ nguyên mới, chính họ sẽ là người phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Đoàn đại biểu Đắk Lắk. Ảnh: Xuân Tùng

Chung niềm phấn khởi, chị Lê Thị Anh Trâm – Bí thư Đoàn phường Buôn Ma Thuột bày tỏ, đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn. Với chị, Đại hội không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại mà còn là “ngày hội lớn” – nơi kết nối những trái tim khao khát cống hiến của tuổi trẻ khắp mọi miền Tổ quốc.

Chị Trâm đặt niềm tin vào những chính sách, nghị quyết sẽ được thông qua tại Đại hội lần này. Chị kỳ vọng vào một bộ máy nhân sự đủ tâm, đủ tầm để dẫn dắt phong trào. “Tôi mong muốn Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách thỏa lòng đoàn viên thanh niên, tạo ra môi trường rèn luyện toàn diện. Đặc biệt, trong thời kỳ mới, sự đổi mới từ Trung ương sẽ là tấm gương để các Đoàn phường, xã như mình học hỏi, vận dụng, tạo nên sức sống mới cho phong trào tại địa phương”, chị Trâm chia sẻ.

Những cái bắt tay siết chặt, những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt quyết tâm của các đại biểu từ Tây Nguyên đại ngàn hay miền Tây phù sa khi vừa đặt chân tới Hà Nội đã dệt nên một bức tranh đa sắc màu. Tất cả cùng chung một nhịp đập, một ý chí hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Anh Trần Ngọc Khánh (thứ nhất từ trái sang, hàng đầu), chị Lê Thị Anh Trâm (thứ nhất từ trái sang, hàng thứ hai) cùng đại biểu đoàn Đắk Lắk tại sân bay. Ảnh: Xuân Tùng