Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các Á hậu gửi niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội Đoàn toàn quốc XIII

Hoa hậu Hà Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam năm 2024:
Cùng hành động, sáng tạo và cống hiến
Trong Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, Bác Hồ viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Trong kỷ nguyên số và hội nhập, tuổi trẻ không chỉ là lý tưởng, mà phải là hành động tiên phong. Tôi tin rằng, khi mỗi người trẻ biết biến áp lực thành động lực, lấy tri thức và công nghệ làm bệ phóng, chúng ta sẽ tạo nên một thế hệ thanh niên bản lĩnh, định hình tương lai đất nước.
Hướng về Đại hội XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bằng tất cả niềm tự hào và sức trẻ, chúng ta hãy cùng hành động, sáng tạo và cống hiến cho nước nhà ngày càng thịnh vượng!
Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh - Hoa hậu Việt Nam năm 2024:
Tạo dấu ấn thanh xuân rực rỡ
Đối với Châu Anh, hành trình rèn luyện trong môi trường Quân đội và làm nghệ thuật đã giúp mình thấu hiểu sâu sắc rằng: Giá trị lớn nhất của người trẻ chính là tinh thần trách nhiệm, luôn cống hiến và gìn giữ bản sắc văn hóa Việt. Càng đi nhiều nơi, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, Châu Anh lại càng nhìn thấy một thế hệ trẻ Việt Nam vô cùng năng động với khát vọng cống hiến mạnh mẽ. Chính sự nhiệt huyết ấy đã truyền cảm hứng rất lớn cho mình, nhắc nhở Châu Anh không ngừng nỗ lực lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp.
Nhân dịp Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Châu Anh xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Chúc Đại hội của chúng ta diễn ra thành công rực rỡ và trọn vẹn ý nghĩa. Châu Anh hy vọng mỗi người trẻ chúng mình sẽ luôn giữ vững tinh thần xung kích, dám nghĩ dám làm, không ngại thử thách để cùng nhau gây dựng nên những dấu ấn thanh xuân thật rực rỡ.
Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi - Hoa hậu Việt Nam năm 2024:
Theo đuổi những mục tiêu tốt đẹp
Trên hành trình trưởng thành của mình, Nhi luôn tin rằng tuổi trẻ không chỉ là khoảng thời gian để theo đuổi ước mơ, mà còn là cơ hội để học hỏi, cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Thông qua các hoạt động Đoàn, các chương trình thiện nguyện và hành trình Hoa hậu Việt Nam, Nhi đã có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn trẻ tài năng, bản lĩnh và giàu nhiệt huyết.
Chính những câu chuyện ấy giúp Nhi thêm tin rằng khi người trẻ dám ước mơ, dám hành động và không ngừng hoàn thiện bản thân, chúng ta có thể tạo nên những điều ý nghĩa cho xã hội. Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Nhi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đoàn viên, thanh niên trên cả nước.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, tiếp tục khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Mong rằng mỗi bạn trẻ sẽ luôn giữ vững niềm tin vào chính mình, không ngừng học tập, rèn luyện và dũng cảm theo đuổi những mục tiêu tốt đẹp. Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để bắt đầu. Hãy sống hết mình, cống hiến hết mình và viết nên câu chuyện thật ý nghĩa của riêng mình.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 - 25/6 tới tại Hà Nội, với gần 790 đại biểu tham dự.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Khẩu hiệu gồm 4 thành tố phản ánh 4 đặc trưng của thanh niên và yêu cầu đối với thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc, bám sát phương châm hành động Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra cho thanh niên trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”.