Nâng tầm năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi

TPO - Những ngày hè này, từ cấp Trung ương đến cơ sở diễn ra nhiều hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, tạo môi trường học tập, giao lưu và thực hành cho thanh thiếu nhi. Đây là một trong những nội dung góp phần cụ thể hóa chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV.

Đào tạo đội ngũ huấn luyện viên

Ở cấp Trung ương, T.Ư Đoàn phối hợp Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES tổ chức chương trình huấn luyện các huấn luyện viên tiếng Anh cấp Trung ương năm 2026.

Tại chương trình Huấn luyện các huấn luyện viên (HLV) tiếng Anh cấp Trung ương năm 2026, không khí học tập trở nên sôi nổi với sự góp mặt của gần 200 đại biểu được các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc giới thiệu tham gia.

Đây không chỉ là một khóa học nghiệp vụ thông thường, mà là một "trại huấn luyện" thực thụ, nơi công nghệ và sự sáng tạo lên ngôi.

Chương trình huấn huấn luyện các huấn luyện viên tiếng Anh cấp Trung ương. Ảnh: CTV

Chương trình là tiền đề quan trọng giúp các huấn luyện viên tiếng Anh, tình nguyện viên trau dồi và bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng trao đổi thông tin và làm việc nhóm; hỗ trợ các bạn hành trang cần thiết để tích cực, chủ động tham gia hỗ trợ, giảng dạy tiếng Anh cho thanh thiếu nhi trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

Điểm mới của chương trình năm nay là các chuyên đề được làm mới theo hướng thiết thực, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy; tăng cường tính chủ động, sự tương tác của các học viên.

Các huấn luyện viên trẻ đã cùng chuyên gia giải mã bài toán: Tổ chức giờ dạy tiếng Anh hiệu quả? Làm sao để thiết kế giáo án trong "nháy mắt" nhưng vẫn đầy đủ học liệu sinh động? Làm sao để biến những tiết học ngữ pháp khô khan thành những đấu trường "Game On" đầy phấn khích?

Các huấn luyện viên trẻ trao đổi, thảo luận nhóm tại chương trình. Ảnh: CTV

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các đại biểu được chia nhóm chuyên sâu, trực tiếp "đứng lớp" thử giảng ngay tại chỗ. Những màn tương tác, những tình huống sư phạm thực tế được đưa ra dưới sự điều phối sát sao của các chuyên gia đã giúp các bạn trẻ tích lũy kỹ năng thực chiến dày dạn.

Trong chương trình, các huấn luyện viên trẻ cũng đã thực hiện nghi thức ký cam kết trực tuyến, chính thức trở thành huấn luyện viên tiếng Anh cấp Trung ương và sẵn sàng đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong mùa hè tình nguyện.

Lớp học ngoại ngữ đặc biệt

Tại Cao Bằng, Dự án “Tiếng Anh cộng đồng” đã chính thức được khởi động, viết tiếp giấc mơ hội nhập cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Đây là dự án do Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng phối hợp triển khai.

31 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng đã bắt đầu hành trình chinh phục ngoại ngữ của mình. Trong 2 tháng tới, các em được học tập cùng đội ngũ giáo viên và tình nguyện viên, qua đó nâng cao năng lực ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tăng cường sự tự tin và từng bước trang bị hành trang hội nhập.

Dự án Tiếng Anh cộng đồng tại Cao Bằng. Ảnh: TĐCB

Theo Ban Tổ chức, dự án năm nay được đổi mới về quy mô và phương thức triển khai. Bên cạnh các lớp học trực tiếp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, dự án đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy, đồng thời tổ chức các điểm cầu trực tuyến và kết nối đến mạng lưới tình nguyện viên dạy tiếng Anh trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình học được thiết kế theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm, lấy người học làm trung tâm, giúp các em phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong học tập và cuộc sống.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Cao Bằng công bố Quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Ngoại ngữ “Thanh niên Hội nhập” với 22 thành viên. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 4 thành viên, trong đó chị Nông Thị Hương Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, cơ quan UB MTTQ Việt Nam tỉnh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Câu lạc bộ là môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi giao lưu, học tập, rèn luyện ngoại ngữ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và phát triển các kỹ năng cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Anh Hà Ngọc Huy - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Cao Bằng trao quyết định thành lập câu lạc bộ. Ảnh: TĐCB

Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và tinh thần xung kích của tuổi trẻ đang tạo nên một diện mạo mới cho công tác Đoàn. Việc trang bị kỹ năng ngoại ngữ giờ đây gắn liền với việc rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và làm chủ công nghệ. Chương trình huấn luyện HLV cấp Trung ương, dự án “Tiếng Anh cộng đồng”, CLB Ngoại ngữ “Thanh niên hội nhập” tại Cao Bằng… cùng nhiều hoạt động dạy học ngoại ngữ dịp hè này đang trang bị hành trang, kỹ năng để thanh thiếu nhi tự tin hội nhập.