Những chiến dịch 'tỷ view' của Đoàn

TP - Nhiệm kỳ XII ghi dấu đặc biệt về đổi mới toàn diện trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn theo hướng hiện đại. Không gian giáo dục đã được mở rộng lên môi trường số, hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng di động, với các chiến dịch truyền thông thu hút hàng tỷ lượt tiếp cận, tạo sức lan tỏa chưa từng có.

Khi lòng yêu nước được lan tỏa bằng công nghệ số

Tham luận tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy từng khẳng định, trước những vận hội và thách thức chưa từng có, vai trò của công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ càng trở nên cấp thiết. Theo anh Huy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Một trong những giải pháp quan trọng là điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường tương tác đa chiều, tận dụng nhiều phương thức, nhiều lực lượng để giáo dục thanh niên; đưa đoàn viên trở thành “chủ thể” của công tác giáo dục.

Với tinh thần đó, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục theo hướng số hóa. Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của nhiệm kỳ qua là tổ chức Đoàn đã thành công trong việc biến các chiến dịch giáo dục truyền thống thành những hiện tượng truyền thông trên không gian mạng.

Chiến dịch “Hòa bình đẹp lắm” là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới ấy. Chiến dịch được phát động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Được triển khai trên hai nền tảng TikTok và Facebook, chiến dịch đã đạt hơn 3,6 tỷ lượt xem, trở thành chiến dịch truyền thông nổi bật nhất tháng 4/2025, theo đánh giá của BuzzMetric.

Tiếp nối thành công, chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã tạo nên những con số ấn tượng chưa từng có, tạo nên bản hòa ca về lòng yêu nước thời đại số. Trên TikTok, chiến dịch thu hút 199.343 bài đăng với khoảng 5,2 tỷ lượt xem. Trên Facebook ghi nhận 378.545 nội dung với khoảng 6 tỷ lượt xem. Trên YouTube có 14.234 video được đăng tải, đạt khoảng 500 triệu lượt xem. Tổng cộng, các nội dung của chiến dịch đã thu hút tới 10,8 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, được BuzzMetric xếp hạng là chiến dịch truyền thông nổi bật nhất trong hai tháng liên tiếp 8 và 9 năm 2025, đồng thời là chiến dịch truyền thông lớn nhất dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cùng bạn trẻ trải nghiệm tranh Đông Hồ. Ảnh: Trọng Tài

Đằng sau những con số “khủng” ấy là sự thay đổi tư duy căn bản trong công tác giáo dục của Đoàn: thay vì truyền tải một chiều, Đoàn tạo ra không gian để thanh niên trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung, chia sẻ cảm xúc và lan tỏa thông điệp trên đa nền tảng.

T.Ư Đoàn đã huy động sức mạnh của hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng để triển khai Chiến dịch “Tự hào Việt Nam”, từ các cơ quan báo chí của Đoàn như báo Tiền Phong, báo Thanh Niên, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đến nhiều đơn vị truyền thông, cộng đồng sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Sự đồng hành của Kenh14 cùng nhiều nền tảng như Schannel, Beatvn, Theanh28, Top Comment, KSC Group, Vitamin Network, Wind Media, Ngoa Media, Golden Star Media, Eyeplus Media, Woman News, Hiệp hội Admin Social Việt Nam... đã góp phần tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, đưa thông điệp của chiến dịch lan tỏa sâu rộng.

Không dừng lại trên môi trường số, chiến dịch còn được các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và nhiều trường học cụ thể hóa bằng hàng loạt hoạt động thiết thực. Nhiều hành trình về nguồn mang tên “Tự hào Việt Nam” được tổ chức tại các địa chỉ đỏ; các hoạt động tri ân, chăm sóc gia đình chính sách, thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, chương trình “uống nước nhớ nguồn” diễn ra rộng khắp. Những hoạt động ấy đã góp phần kết nối thông điệp trực tuyến với những giá trị lịch sử, truyền thống ngoài đời thực, giúp lòng yêu nước được thể hiện bằng những hành động cụ thể và ý nghĩa.

Điểm đặc biệt là chiến dịch không chỉ dừng ở truyền thông hình ảnh mà còn khai thác sức mạnh của âm nhạc để kết nối với giới trẻ. Album “Made in Vietnam” gồm 16 ca khúc được phát hành đã góp phần đưa tinh thần yêu nước đến gần hơn với thanh niên bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ do ca sĩ Hà Anh Tuấn trình bày trở thành hiện tượng lan tỏa cảm xúc trên mạng xã hội khi biến hình ảnh quen thuộc của mỗi gia đình thành biểu tượng thiêng liêng của lòng tự hào dân tộc. Trong khi đó, hành trình âm nhạc “Tự hào Việt Nam” qua 10 tỉnh, thành phố đã kết nối quá khứ với hiện tại bằng những trải nghiệm chân thực của các nghệ sĩ trẻ tại các địa chỉ đỏ, các gia đình chính sách và vùng chịu ảnh hưởng thiên tai.

Đây chính là cách làm mới trong giáo dục truyền thống, biến những bài học lịch sử thành trải nghiệm sống động, để thanh niên không chỉ nghe kể mà còn trực tiếp cảm nhận và chia sẻ.

Số hóa “câu chuyện thời hoa lửa”

Một dấu ấn khác của nhiệm kỳ là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống, lịch sử và lòng yêu nước. Trong giai đoạn 2023-2025, toàn Đoàn đã xây dựng 6.688 bản đồ số các địa chỉ đỏ trên cả nước. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đưa lịch sử lên môi trường số, giúp thanh niên có thể tiếp cận thông tin về các di tích, địa danh cách mạng bằng những công cụ trực quan, hiện đại.

Trong chiến dịch “Tự hào Việt Nam”, T.Ư Đoàn đã phát hành bộ công cụ số hóa đồng bộ gồm logo, infographic, avatar, ảnh bìa Facebook, các mẫu video trên CapCut... giúp người dùng dễ dàng thay đổi hình ảnh nhận diện trên mạng xã hội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Nhờ đó, hàng triệu tài khoản cá nhân và fanpage đã đồng loạt khoác lên mình sắc đỏ của quốc kỳ, phủ đỏ không gian mạng thành một “biển cờ” rực rỡ, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Song song với đó, 4.893 công trình tại các địa chỉ đỏ được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí hơn 1.720 tỷ đồng. Có 8.233 hoạt động về nguồn, chăm sóc và tôn tạo di tích được tổ chức, thu hút hơn 545,5 triệu lượt thanh niên tham gia.

Công tác số hóa tư liệu lịch sử đã đạt những kết quả đáng chú ý. Toàn Đoàn đã số hóa 34.117 tài liệu, hiện vật với tổng giá trị gần 155 tỷ đồng. Những tư liệu quý giá này không còn nằm yên trong kho lưu trữ mà đang từng bước được đưa lên không gian số, giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu lịch sử dân tộc.

Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” nhằm sưu tầm, số hóa và lan tỏa ký ức, câu chuyện, hiện vật của các nhân chứng lịch sử tiếp tục là một điểm sáng trong giáo dục truyền thống.

Bạn trẻ lan tỏa chiến dịch “Tự hào Việt Nam”. Ảnh: Xuân Tùng

Đến nay, Cổng thông tin “Những câu chuyện thời hoa lửa” đã ghi nhận hơn 233.000 câu chuyện được thu thập từ ký ức của 46.303 nhân chứng lịch sử. Đây không chỉ là kho dữ liệu quý giá mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cho thấy, công tác giáo dục của Đoàn đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Trên nền tảng đó, Đoàn tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, bồi đắp lý tưởng cách mạng và lan tỏa tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ Việt Nam.