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HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XIII:

Hiến kế gửi Đoàn: Đổi mới phong trào bằng ‘đặt hàng’ chuyên môn sâu

Hòa Hội

TPO - Trước thềm Đại hội Đoàn XIII, các cán bộ Đoàn - Hội và sinh viên tại Đại học Cần Thơ đã mang đến những góc nhìn mới. Đó là việc bồi dưỡng tư duy khoa học công nghệ ngay tại giảng đường cho đến đề xuất thiết kế các dự án tình nguyện bằng kiến thức đặc thù. Người trẻ đang kỳ vọng một nhiệm kỳ mới đầy tính thực tiễn, chiều sâu và đậm dấu ấn tri thức.

Khơi nguồn tư duy đổi mới, sáng tạo

Là Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2024, chị Võ Thị Tú Anh - Phó Bí thư Đoàn Đại học Cần Thơ, Bí thư Đoàn trường Khoa học Tự nhiên luôn tâm niệm: Trí tuệ, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên là nguồn lực vô cùng to lớn cho sự phát triển của đất nước.

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Chị Võ Thị Tú Anh - Phó Bí thư Đoàn Đại học Cần Thơ.

Theo chị Tú Anh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực phát triển cốt lõi của quốc gia. Trong bối cảnh đó, tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục là nơi khơi nguồn đam mê nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng tư duy đổi mới và tạo dựng môi trường thuận lợi để thanh niên được học tập, trải nghiệm, thực hiện hóa các ý tưởng.

“Tôi kỳ vọng Đoàn sẽ là cầu nối để những sáng kiến của thanh niên được nuôi dưỡng và lan tỏa. Từ đó, mỗi bạn trẻ không chỉ tiếp nhận tri thức, còn tạo ra tri thức mới, góp phần kiến tạo các giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ cộng đồng”, chị Tú Anh chia sẻ.

Giá trị từ những hành động nhỏ

Dưới góc nhìn của một cán bộ Hội, bạn Trần Lê Ngọc Huyền - Ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP. Cần Thơ (Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ) chia sẻ, hoạt động Đoàn - Hội không phải điều gì quá vĩ mô, đó là hành trình tự khám phá bản thân, mở rộng thế giới quan và thấu hiểu cộng đồng.

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Bạn Trần Lê Ngọc Huyền - Sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ.

Hướng tới Đại hội XIII, Ngọc Huyền kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra những giải pháp thiết thực, đột phá trong công tác giáo dục và phát triển thanh niên. Tổ chức Đoàn cần tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy, luôn lắng nghe, thấu hiểu và tạo bệ phóng cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

“Đó chính là nền tảng để xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam thời đại mới: Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Trách nhiệm vì cộng đồng, sẵn sàng dấn thân vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”, Ngọc Huyền gửi gắm.

Đổi mới hoạt động theo hướng chuyên sâu

Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm 2026, Giải ba Thủ lĩnh sinh viên ĐH Cần Thơ năm 2026, và 2 năm liên tiếp là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bạn Lê Khánh Linh (sinh viên năm 3 ngành Việt Nam học, ĐH Cần Thơ) đề xuất một giải pháp rất cụ thể, được đúc kết từ thực tiễn hoạt động phong trào.

Khánh Linh kỳ vọng, Đại hội XIII sẽ tạo ra những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phương thức tập hợp và phát huy sức mạnh thanh niên. Tổ chức Đoàn cần đổi mới các hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu.

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Bạn Lê Khánh Linh - sinh viên năm 3 ngành Việt Nam học - Đại học Cần Thơ.

Từ tư duy "giá trị của thủ lĩnh trẻ là phải biết biến tri thức trên giảng đường thành những công trình cụ thể", Lê Khánh Linh hiến kế: Đoàn có thể tiên phong thiết kế các dự án "Tình nguyện chuyên môn sâu". Tại đây, sinh viên ngành nào sẽ dùng chính kiến thức đặc thù của ngành đó để hiến kế, thực hiện và giải quyết trực tiếp các bài toán thực tế tại địa phương.

Theo Khánh Linh, sự dịch chuyển này vừa giúp tối ưu hóa chất xám của nguồn nhân lực trẻ phục vụ xã hội, vừa là trường học thực tiễn lớn để người trẻ cọ xát chuyên môn, tôi luyện tư duy phản biện và rèn giũa bản lĩnh chính trị vững vàng trước khi gia nhập lực lượng lao động toàn cầu.

Hòa Hội
#đổi mới phong trào #đoàn thanh niên #sinh viên #chuyên môn sâu #đổi mới sáng tạo #dự án thực tiễn #giá trị cộng đồng #Đại học Cần Thơ

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