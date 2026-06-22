Người đàn ông Trung Quốc kết hôn sau cuộc gọi video hẹn hò, 9 ngày sau hối hận

TPO - Một người đàn ông 32 tuổi độc thân tìm vợ qua trung tâm mai mối, cuối cùng vướng vào cuộc chiến ly hôn rắc rối, mất hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Một người đàn ông Trung Quốc, sau cuộc gọi video hẹn hò 5 phút với một người phụ nữ đã quyết định nhanh chóng kết hôn chỉ trong vòng 3 ngày, nhưng chỉ 9 ngày sau đã hối hận về quyết định của mình.

Người đàn ông 32 tuổi, họ Gu, đến từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) và là con một. Anh đã chi 200 nhân dân tệ (30 đô la Mỹ) để đăng ký với một trung tâm mai mối địa phương, nơi giới thiệu anh với 3 người phụ nữ địa phương. Cuộc mai mối không thành công.

Người mai mối đề nghị gặp những người phụ nữ đến từ các tỉnh khác và hứa với Gu rằng hôn nhân có thể diễn ra trong vòng 2 ngày. Gia đình anh này đồng ý.

Một người phụ nữ 30 tuổi đến từ Thiểm Tây được giới thiệu với anh hồi tháng Tư.

Theo hồ sơ đăng tải trực tuyến, người phụ nữ này không nợ nần, không có tiền án tiền sự và không mắc bệnh hiểm nghèo hay bệnh di truyền. Hồ sơ trên mạng cũng ghi cô đồng ý "kết hôn nhanh chóng và ở xa".

Họ đã có một cuộc gọi video kéo dài 5 phút. Anh Gu hỏi về công việc và gia đình của cô. Cô gái nói mình là nhân viên bán hàng.

Ảnh minh họa: Getty Images

Bên mai mối hứa sẽ chuẩn bị báo cáo lịch sử tín dụng và giấy khám sức khỏe tiền hôn nhân của cô gái trước khi kết hôn.

Gu và gia đình anh quyết định cưới, dù chưa từng gặp mặt trực tiếp. Họ đã chi tổng cộng 265.000 nhân dân tệ (39.000 đô la Mỹ), gồm 100.000 tệ tiền sính lễ và 160.000 tệ phí mai mối, và yêu cầu phía mai mối đưa người phụ nữ đến thành phố của họ. Ba ngày sau, họ đăng ký kết hôn. Gia đình Gu thậm chí còn chưa gặp bố mẹ cô gái.

Sau khi đăng ký kết hôn, người mai mối không cung cấp các giấy tờ như đã hứa. Gu đưa vợ mới cưới đến ngân hàng để kiểm tra báo cáo tín dụng của cô và kinh ngạc phát hiện ra người này nợ 100.000 nhân dân tệ (15.000 đô la Mỹ). Cô nói khoản nợ đó là của bạn trai cũ và không liên quan gì đến mình.

Anh Gu cũng phát hiện ra tên ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động của cô, ứng dụng yêu cầu xác minh danh tính, khác với tên mà anh biết.

Chỉ 9 ngày sau đám cưới, Gu hối hận và đòi ly hôn. Ban đầu người phụ nữ đồng ý, nhưng sau đó đổi ý và kiện Gu, nói rằng việc anh đòi ly hôn khiến cô bị trầm cảm. Sau đó, người phụ nữ đòi anh Gu 50.000 tệ (7.500 đô la Mỹ) tiền bồi thường, nói rằng anh Gu còn yêu cầu cô trang điểm, làm việc nhà và tìm việc.

Phía anh Gu cũng kiện trung tâm mai mối để đòi lại khoản phí 160.000 tệ, đổ lỗi áp lực từ gia đình dẫn đến quyết định kết hôn vội vàng của mình.

Phía mai mối thông báo họ sẽ không hoàn tiền vì anh Gu đã kết hôn thành công với người phụ nữ mà họ giới thiệu, cho rằng cặp đôi đã dàn dựng vụ ly hôn giả chỉ để lấy tiền.

Các chàng trai cô gái đọc thông tin của những người độc thân tại một sự kiện hẹn hò mai mối ở Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Vụ việc này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng.

“Nếu bạn coi hôn nhân như một trò chơi, hôn nhân sẽ dạy cho bạn một bài học” - một cư dân mạng bình luận.

“Hôn nhân nên là một quyết định lớn trong đời, vậy mà một số người dám bước vào hôn nhân chỉ sau vài ngày gặp gỡ,” một người khác thể hiện quan điểm.

“Điều này còn nực cười hơn cả cốt truyện của một short drama (phim ngắn) đang đầy rẫy trên mạng” – là bình luận của một tài khoản.